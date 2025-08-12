Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno y Luisa Fernanda celebran Velitas en Colombia tras su regreso: Así se fue la emotiva fiesta

Tras su retiro, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W regresaron a Colombia y celebraron el Día de las Velitas.

Así vivieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno el Día de las Velitas
Pipe Bueno y Luisa Fernanda celebran Velitas en Colombia. (Foto: AFP)

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron una emotiva fotografía familiar en la que revelaron cómo vivieron la celebración del Día de las Velitas tras su regreso a Colombia.

La pareja mostró a sus seguidores detalles de este momento especial, lleno de luces, tradición y alegría en familia.

¿Cómo celebraron el Día de las Velitas Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

A través de la cuenta de Instagram de la creadora de contenido colombiana se mostró una emotiva foto en la que aparecen Pipe Bueno, Luisa Fernanda W y sus dos pequeños hijos, acompañados de las velas encendidas.

Por supuesto, la imagen se llenó de elogios por la tierna postal; no obstante, recientemente Pipe Bueno reveló a sus seguidores que están empacando maletas para viajar a Colombia con su familia, luego de una parada técnica en Miami y de que hiciera una inesperada revelación sobre su retiro.

Hace días se ha escuchado este término en las redes sociales del cantante popular, lo que generó que su fanaticada hablara mucho del tema. Pese a las miles de reacciones de los internautas, hace dos días Pipe Bueno contó los detalles de lo que realmente se trataba.

¿Por qué Pipe Bueno hablaba de su retiro propuesto por Luisa Fernanda W?

Todo comenzó cuando Luisa Fernanda W le obsequió un inesperado regalo al cantante de música popular para que se reencontrara consigo mismo, en el que supuestamente le había dado un retiro espiritual.

Según reveló el cantante en sus historias, por este regalo debía viajar a Colombia y pidió opinión entre sus seguidores; por supuesto, recibió muchas reacciones en las que le decían lo bueno que podría ser, aunque algunos señalaron que no era apropiado por las fechas.

Luego, Pipe Bueno contó a sus seguidores que desde Miami que iba a viajar a Colombia, pero en realidad su “retiro” es la nueva canción que lleva ese nombre.

Aunque Pipe Bueno no dejó claro si todo se trató de una estrategia para el lanzamiento musical o si realmente hubo un regalo por parte de su esposa, el cual debía estar fuera de las redes sociales por un momento.

