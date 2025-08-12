Lina Tejeiro se declaró fan de Maiker;, así le demostró su apoyo para La casa de los famosos

La actriz Lina Tejeiroreveló a sus millones de fanáticos su apoyo al influenciador Maiker Smith, quien se convirtió en el séptimo participante elegido para La casa de los famosos Colombia.

¿Lina Tejeiro apoya a Maiker en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido Maiker fue el elegido por los fanáticos del reality que votaron durante varios días para elegir entre seis aspirantes, donde la competencia estuvo principalmente entre él y el también influenciador El Sebastucho.

Sin embargo, Maiker fue quien logró llevarse la mayor cantidad de votos y pasar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La llanera realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales con Maiker momentos antes de conocerse el resultado detallando todo su apoyo hacia el influenciador.

"Hay que votar por Maiker porque yo estoy segura que nos va a dar contenido y nos va a divertir (...) espero verte ahí, sé que tienes mucho que ofrecer", señaló Lina.

Además, destacó que si él hace parte del círculo social de los influenciadores Karen Sevillano y de Neider García es porque es una gran persona.

Confesó que estuvo por él, igual que su mama Vibiana Tejeiro, quien también es fan de él.

¿Cómo reaccionó Maiker tras el apoyo de Lina Tejeiro?

El influenciador se mostró muy feliz y orgulloso por recibir el apoyo de Lina Tejeiro y su mamá, destacando que él también es fiel fanático de la actriz, agradeciendo el detalle de pedirle a sus fanáticos que voten por él en La casa de los famosos Colombia.

"No dimensioné que la gente me hubiera a apoyar de esa manera, sin palabras", agregó.

Por ahora, Maiker sigue disfrutando de la gran acogida que tiene entre sus fanáticos y se prepara para todo lo que espera brindar en la tercera temporada de la casa más famosa de Colombia.

Por su parte, Lina Tejeiro se encuentra disfrutando de estas fechas decembrinas en familia y entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales, las cuales ha ido retomando poco a poco.