¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

A medida que transcurren los días, los televidentes se han conectado con las votaciones que se han llevado a cabo para elegir a las celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, ya se conoció el nombre de siete celebridades que ingresarán a la competencia, quienes han sido elegidos por el público a través de las votaciones de lacasadelosfamososcolombia.com.

Para que elijas a los participantes en ingresar a la casa más famosa del país, la decisión está en tus manos. Así que ya se abrieron las votaciones del octavo grupo de aspirantes en lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 14 de diciembre a las 4 p.m.

Entre los aspirantes del séptimo grupo, te contaremos detalles sobre: Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruíz.

¿A qué se dedida Tatiana Murillo, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país es Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como la barbie colombiana, quien se ha dado a conocer por mostrarles a sus seguidores los diferentes procedimientos médicos que se ha realizado.

A esto se dedica Tatiana Murillo, una de las aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, la barbie colombiana se ha convertido en una de las influenciadoras más reconocidas del país al ser auténtica y contar con más de 890 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida.



Por el momento, la influenciadora se encuentra soltera y no se cerraría ante ninguna posibilidad de encontrar el amor en la casa más famosa del país. Sin duda, uno de sus principales poderes en la competencia sería ser estratégica y selectiva. Si crees que es la candidata ideal, ¡vota por ella!

¿Por qué razón Kim Zuluaga es famosa, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las DJ más reconocidas del país en los últimos años es Kim Zuluaga, quien en la actualidad se ha convertido en un gran referente por la comunidad trans, al contar varios acontecimientos de su vida personal.

Así también, Kim ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores al demostrar la gran seguridad que tiene consigo misma, en especial por el gran desempeño que tiene en el modelaje.

A esto se dedica Kim Zuluaga, aspirante del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 3. | Foto: Canal RCN

En la actualidad Kim cuenta con más de 241 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida, siendo modelo y compartir videos acerca de su experiencia como DJ, ¿te gustaría verla en la competencia?

¿Quién es Yuli Ruíz, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Otra de las aspirantes que hacen parte del octavo grupo de La casa de los famosos 2026, es Yuli Ruíz, quien se ha destacado en los últimos años en ser una reconocida modelo colombiana y creadora de contenido.

En la actualidad, Yuli cuenta con más de 691 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que también se ha destacado al contar varios acontecimientos de su vida a nivel personal.

Por el momento, Yuli se encuentra soltera, pues ha disfrutado de su soledad, dedicándose en todos sus proyectos a nivel personal y profesional, ¿crees que es la aspirante ideal para ingresar a la competencia?

Ella es Yuli Ruíz, la influenciadora que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

¿Cómo votar por las aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 3?

A medida que transcurre el tiempo, la decisión para conocer el nombre de tu celebridad preferida para que haga dentro de La casa de los famosos Colombia 2026, está en tus manos.

A continuación, te explicaremos los puntos que debes seguir para que votes cada cuatro horas: