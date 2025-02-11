Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Este domingo 2 de noviembre se confirmó al segundo habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Después de una semana de votaciones, Alexa Torres se ganó el puesto al obtener el mayor puntaje de la audiencia.

¿Cómo reaccionó Alexa Torres al convertirse en habitante de La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido cucuteña, conocida por su personalidad arrolladora y su pasión por la música, compartió su emoción en redes sociales.

Con casi 15 millones de seguidores en TikTok, Alexa publicó varios videos mostrando su alegría tras ser confirmada como habitante del exitoso reality de convivencia.

En uno de los videos, compartió un pantallazo de la votación ya finalizada, acompañado de un emotivo mensaje: “Así cerramos una larga semana de trabajo duro y honesto”, escribió.

En otro video se mostró emocionada al ver su imagen en La casa de los famosos, junto a un sticker de su avatar con estrellas, y también compartió los de otras personas.

La primera reacción de Alexa Torres al ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, sus publicaciones sorprendieron a muchos al compartir un fragmento de su participación como invitada en la primera temporada de La casa de los famosos. En él, dejó una reflexión sobre la buena convivencia y mostró que era fan del ‘Team galáctico’. Y además compartió con un mensaje: “Desde la primera lo soñé”.

¿Cómo celebró Alexa Torres su paso de aspirante a participante oficial del reality?

En otro momento, compartió un video enumerando las cinco razones por las que debía ingresar a la segunda temporada de La casa más famosa.

Destacó su trayectoria desde 2016, presumió sus millones de seguidores y explicó por qué, como presentadora, cantante y actriz, merecía estar en el reality. Acompañó el clip con el mensaje: “La segunda temporada me lo propuse”.

Ahora, la tiktoker de 25 años, tras arrasar en la votación con un 65.6%, recibió elogios de sus seguidores y se convirtió en la segunda habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3, después del influencer Nicolás Arrieta.

Por lo pronto, la próxima semana se conocerán a los aspirantes de la tercera semana, quienes se disputarán otro puesto en La casa de los famosos Colombia 3.