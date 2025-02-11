Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Alexa Torres celebró su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3 y compartió su emoción en sus redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3
La primera reacción de Alexa Torres al ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 (Foto: Canal RCN)

Este domingo 2 de noviembre se confirmó al segundo habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Después de una semana de votaciones, Alexa Torres se ganó el puesto al obtener el mayor puntaje de la audiencia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Alexa Torres al convertirse en habitante de La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido cucuteña, conocida por su personalidad arrolladora y su pasión por la música, compartió su emoción en redes sociales.

Con casi 15 millones de seguidores en TikTok, Alexa publicó varios videos mostrando su alegría tras ser confirmada como habitante del exitoso reality de convivencia.

Artículos relacionados

En uno de los videos, compartió un pantallazo de la votación ya finalizada, acompañado de un emotivo mensaje: “Así cerramos una larga semana de trabajo duro y honesto”, escribió.

En otro video se mostró emocionada al ver su imagen en La casa de los famosos, junto a un sticker de su avatar con estrellas, y también compartió los de otras personas.

Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3
La primera reacción de Alexa Torres al ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, sus publicaciones sorprendieron a muchos al compartir un fragmento de su participación como invitada en la primera temporada de La casa de los famosos. En él, dejó una reflexión sobre la buena convivencia y mostró que era fan del ‘Team galáctico’. Y además compartió con un mensaje: “Desde la primera lo soñé”.

¿Cómo celebró Alexa Torres su paso de aspirante a participante oficial del reality?

En otro momento, compartió un video enumerando las cinco razones por las que debía ingresar a la segunda temporada de La casa más famosa.

Destacó su trayectoria desde 2016, presumió sus millones de seguidores y explicó por qué, como presentadora, cantante y actriz, merecía estar en el reality. Acompañó el clip con el mensaje: “La segunda temporada me lo propuse”.

Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3
La primera reacción de Alexa Torres al ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 (Foto: Canal RCN)

Ahora, la tiktoker de 25 años, tras arrasar en la votación con un 65.6%, recibió elogios de sus seguidores y se convirtió en la segunda habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3, después del influencer Nicolás Arrieta.

Por lo pronto, la próxima semana se conocerán a los aspirantes de la tercera semana, quienes se disputarán otro puesto en La casa de los famosos Colombia 3.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ya se conoce a la segunda habitante confirmada para tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y es cucuteña. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: segunda habitante confirmada para su tercera temporada

Conoce todo lo que tienes que saber de la segunda habitante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

Raúl Ocampo logró conquistar al exigente jurado de MasterChef, con un helado frito que fue ejecutado a la perfección.

Jorge Rausch y Belén Alonso en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

El error de los participantes que molestó a Jorge Rausch y Belén Alonso: “son tercos”

Hubo un detalle en la ejecución de los platos que llevó a que Jorge Rausch y Belén Alonso cuestionaran el desempeño de los participantes.

Lo más superlike

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

Beéle recibió críticas tras ser captado bailando y cantando en el show de Shakira en Bogotá.

Luisa Fernanda W envió una reflexión sobre el caos y la búsqueda de la perfección. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W envía reflexivo mensaje sobre la perfección y ‘lo real’

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown