Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¡Pasaron al lado de Shakira y no se dieron cuenta! La cantante hizo una publicación mostrando cómo pasó la noche con sus hijos en Bogotá.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Shakira sale con sus hijos, Milan y Sasha, a las calles de Bogotá a pedir dulces en Halloween y pasa desapercibida.
Shakira sale con sus hijos, Milan y Sasha, a las calles de Bogotá a pedir dulces en Halloween.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 93 millones de seguidores, la reconocida y talentosa cantante barranquillera Shakira reveló una publicación que dejó a sus fans bogotanos bastante sorprendidos, pues la mujer decidió pasar la noche de Halloween en la capital colombiana, saliendo a pedir dulces con sus dos hijos, Sasha y Milan.

¿Cómo logró Shakira pedir dulces en las calles de Bogotá sin ser reconocida?

Tal y como lo hizo en el Carnaval de Barranquilla vestida de marimonda, Shakira logró pasar desapercibida en las calles bogotanas gracias al disfraz que llevaba y que tenía no solo maquillaje, sino también un antifaz blanco y una peluca de dama de la edad media del mismo color que su vestido: rosado.

Sus hijos no se quedaron atrás y, aunque no se cubrieron por completo el rostro como la cantante, su maquillaje (para Milan de conejo rosado combinando con su mamá y para Sasha de vampiro) bastó para que pudieran pedir dulces en el país que vio nacer a su mamá sin que la multitud los agobiara por reconocerlos.

Los comentarios de sus seguidores no se dieron a esperar y muchos comentaron que sí la alcanzaron a ver, pero que nunca se imaginaron que fuera ella, pues la consideraban simplemente una persona que se parecía mucho a la artista.

Por su parte, quienes no la vieron sí imaginaron cómo se sienten aquellos que pasaron a su lado sin darse cuenta. Por otro lado, algunos la felicitaron por querer vivir, como una persona del común, estas festividades con la gente y en la calle, además de compartir ese gusto con sus hijos.

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha
Desde su avión privado, Shakira y su hijo Sasha animan el vuelo cantando y bailando “Cali Pachanguero”. (Foto: AFP)

¿Por qué a los fans de Shakira les gusta tanto que haga este tipo de actividades?

Recordemos que a Shakira la han admirado en los últimos años por la forma en la que ha ido recuperando su vida y su carrera tras la ruptura con el exfutbolista Piqué; pues algunos consideran que solo se había dedicado a su familia mientras estuvo con él.

Además, a muchos internautas les encanta ver cómo la cantante comparte las tradiciones y el ambiente de su país con sus hijos, quienes fueron criados, desde su nacimiento, en España.

Jennifer Lopez revela si hubo rivalidad con Shakira en el Super Bowl
Jennifer Lopez confiesa lo que realmente pasó con Shakira en el Super Bowl. (Foto: AFP)
