Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

En su cuenta oficial de Instagram con más de 93 millones de seguidores, la reconocida y talentosa cantante barranquillera Shakira reveló una publicación que dejó a sus fans bogotanos bastante sorprendidos, pues la mujer decidió pasar la noche de Halloween en la capital colombiana, saliendo a pedir dulces con sus dos hijos, Sasha y Milan.

¿Cómo logró Shakira pedir dulces en las calles de Bogotá sin ser reconocida?

Tal y como lo hizo en el Carnaval de Barranquilla vestida de marimonda, Shakira logró pasar desapercibida en las calles bogotanas gracias al disfraz que llevaba y que tenía no solo maquillaje, sino también un antifaz blanco y una peluca de dama de la edad media del mismo color que su vestido: rosado.

Sus hijos no se quedaron atrás y, aunque no se cubrieron por completo el rostro como la cantante, su maquillaje (para Milan de conejo rosado combinando con su mamá y para Sasha de vampiro) bastó para que pudieran pedir dulces en el país que vio nacer a su mamá sin que la multitud los agobiara por reconocerlos.

Los comentarios de sus seguidores no se dieron a esperar y muchos comentaron que sí la alcanzaron a ver, pero que nunca se imaginaron que fuera ella, pues la consideraban simplemente una persona que se parecía mucho a la artista.

Por su parte, quienes no la vieron sí imaginaron cómo se sienten aquellos que pasaron a su lado sin darse cuenta. Por otro lado, algunos la felicitaron por querer vivir, como una persona del común, estas festividades con la gente y en la calle, además de compartir ese gusto con sus hijos.

¿Por qué a los fans de Shakira les gusta tanto que haga este tipo de actividades?

Recordemos que a Shakira la han admirado en los últimos años por la forma en la que ha ido recuperando su vida y su carrera tras la ruptura con el exfutbolista Piqué; pues algunos consideran que solo se había dedicado a su familia mientras estuvo con él.

Además, a muchos internautas les encanta ver cómo la cantante comparte las tradiciones y el ambiente de su país con sus hijos, quienes fueron criados, desde su nacimiento, en España.