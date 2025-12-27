Violeta Bergonzi enamora al mostrar cómo su hijo responde en francés y desata ternura

La ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Violeta Bergonzi, sorprendió a sus miles de seguidores al compartir un tierno momento con su pequeño hijo, quien dejó ver su habilidad con el idioma del amor.

¿Qué hizo el hijo de Violeta Bergonzi que enterneció a sus seguidores?

A través de sus historias de Instagram, la presentadora compartió un emotivo momento en el que hablaba en francés y su pequeño, de casi dos años, respondía señalando las partes de su cuerpo a las preguntas que ella le hacía.

En el video, el niño aparece con una pijama navideña y, en medio de risas, demuestra que entiende a la perfección las palabras que le dice Violeta Bergonzi.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Al inicio, la presentadora le propone hablar en francés y le pide que le muestre la cabeza.

Violeta Bergonzi derrite las redes con su hijo hablando francés. (Foto: Canal RCN)

El pequeño responde con una sonrisa y causa sensación al intentar pronunciar algunas palabras, moviendo rápidamente la lengua. “Montre-moi ta tête”, se le escucha decir a Violeta.

¿Qué hizo el hijo de Violeta Bergonzi que desató ternura al entender francés?

Luego, cuando le pide que le muestre la nariz y la lengua, el niño reacciona de inmediato y coloca su mano en la parte del cuerpo que ella le indica.

Artículos relacionados Epa Colombia Karol Samantha conmueve al hablar del año más duro de su vida sin Epa Colombia

Finalmente, vuelve a preguntarle por la cabeza y el pequeño, sin dudarlo, señala la parte correcta de su cuerpo, desatando ternura entre los seguidores.

Cabe recordar que la expresentadora de Buen Día, Colombia nació en París, Francia, ya que su madre es de Almaguer, Cauca, mientras que su padre es francés.

Violeta Bergonzi derrite las redes con su hijo hablando francés. (Foto: Canal RCN)

Según lo que ha revelado la misma Violeta Bergonzi, vivió en el país europeo hasta cumplir 10 años y luego se trasladó a Popayán, donde más adelante se convirtió en reina de belleza en el año 2010 y representó al Cauca en el Concurso Nacional de Belleza.

Y durante su reciente participación en MasterChef Celebrity Colombia, se ganó el corazón de los televidentes y de los jurados del programa por su dedicación y entrega en cada reto culinario, hasta llegar a la final y llevarse el anhelado título, luego de vencer a otras tres grandes concursantes de la temporada.