Reconocida cantante confirmó el nacimiento de su primer hijo con emotivas fotos: así lo anunció

En las últimas horas, una reconocida cantante mexicana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el nacimiento de su primer hijo con emotivas fotografías.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes se encuentran entusiasmados con el importante momento que está viviendo la cantante a nivel emocional.

¿Quién es la reconocida cantante que confirmó el nacimiento de su primer hijo?

El nombre de Natalia Lafourcade ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes redes sociales tras anunciarles a sus seguidores que estaba llena de múltiples expectativas tras confirmar que estaba embarazada.

Por esta razón, Natalia compartió recientemente a través de una ráfaga de fotografías mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores que dio a luz hace pocos días, expresando las siguientes palabras:

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto! Finalmente, el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”, agregó Natalia.

Sin duda, la noticia ha causado gran conmoción por parte de los seguidores de Natalia, quienes la han admirado por su amplia trayectoria profesional y, también, por la nueva etapa que está viviendo a nivel emocional.

¿Quién es el esposo de Natalia Lafourcade y padre de su primer hijo?

Sin duda, una de las personas más importantes en la vida de Natalia es Juan Pablo López Fonseca, quien es un reconocido productor audiovisual con quien tiene una relación desde hace varios años.

El país de nacimiento de Juan Pablo es en Venezuela, en donde estudió producción audiovisual y, posteriormente, tomó, se mudó a México para continuar con varios de sus proyectos profesionales, en donde se ha destacado a lo largo de su carrera, demostrando su gran talento para el cine.