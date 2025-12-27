¡Luto en México! Falleció reconocido referente de la televisión quien dejó un importante legado

En las últimas horas, el mundo de la televisión mexicana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido escritor, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por su parte, la noticia ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la muerte del reconocido escritor de manera inesperada.

¿Quién fue el gran referente de la televisión mexicana que falleció en las últimas horas?

El nombre de Jorge Lozano Soriano se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó la muerte de Jorge Lozano. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada a través de un comunicado por parte del medio mexicano ‘El sol de México’, en el que expresaron las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram:

“La televisión mexicana vive un momento de duelo: murió Jorge Lozano Soriano, guionista argentino y cocreador de “Mujer, casos de la vida real”, serie que llevó historias inspiradas en la vida cotidiana a millones de hogares. Su talento también quedó plasmado en telenovelas como Lazos de amor, dejando un legado que marcó época y sigue vivo en la memoria del público que creció con sus relatos”, agregó el medio mexicano.

Por el momento, la noticia ha dejado una gran desolación por parte de todos sus seguidores, quienes resaltaron su gran labor a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fuel el importante legado que dejó Jorge Lozano Soriano a lo largo de su carrera?

Recordemos que Jorge Lozano dejó un importante legado en la televisión mexicana al ser el creador de ‘Mujer, casos de la vida real’, en el que se visibilizaron varios relatos que ocurren en la vida cotidiana de muchas personas.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Jorge Lozano? | Foto: Freepik

Así también, Jorge Lozano demostró su creatividad al estar bajo importantes proyectos como: ‘Mi destino eres tú’, ‘Lazos de amor’ y ‘Bajo un mismo rostro’.

Desde luego, la partida de Jorge Lozano no solo deja un valioso recuerdo, sino que también, se ha convertido en una fuente de inspiración para varios seguidores y escritores, que lo admiran al ser un gran referente para la televisión mexicana.