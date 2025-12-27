Gabriela Tafur se viste de luto tras confirmar el fallecimiento de un allegado: “Vuela alto”

Una de las modelos más reconocidas del país se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar la desafortunada noticia del fallecimiento de un familiar, con quien compartió valiosos momentos.

Además, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los seguidores de Gabriela Tafur, quienes le han enviado todo su apoyo a raíz del complicado momento por el que está atravesando a nivel emocional.

¿Cómo confirmó Gabriela Tafur el fallecimiento de un ser querido?

Es clave mencionar que Gabriela se ha destacado a lo largo de los años en demostrar sus múltiples habilidades, pues es presentadora, empresaria, creadora de contenido y exreina de belleza.

Así reveló Gabriela Tafur el fallecimiento de su abuela. | AFP: Paras Griffin

Así también, Gabriela suele contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida cotidiana. Por esta razón, compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, expresó que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras la muerte de su abuela:

“Cómo pone uno en palabras este vacío que dejas. Te amo con mi alma, Abu. Vuela alto”, agregó Gabriela en la descripción de la publicación.

Esto dijo Gabriela Tafur tras el fallecimiento de su Gabriela. | Foto: Freepik

En la publicación, se reflejan una ráfaga de fotografías en las que Gabriela compartió valiosos momentos al lado de su abuela, quien se convirtió en uno de los pilares más fundamentales a lo largo de su vida.

¿Qué celebridades se han pronunciado en redes tras el fallecimiento de la abuela de Gabriela Tafur?

Por su parte, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento le han enviado su incondicional apoyo a Gabriela por el complicado momento por el que está atravesando tras la pérdida de su abuela.

Por un lado, Valerie Domínguez, exreina de belleza y jurado de ‘Miss Universe Colombia, el reality 2025, una producción del Canal RCN, le envío las siguientes palabras de apoyo a Gabriela, anunciándole lo siguiente: “lo siento Gaby”.

Por el otro, celebridades como Inés María Zabaraín, María Fernanda Aristizábal y Laura Tobón le enviaron mensajes de aliento a Gabriela en medio del complicado momento que está atravesando a nivel emocional tras confirmar la desafortunada pérdida de su abuela.