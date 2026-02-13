La noche del 12 de febrero se reportó una agresión armada cerca de ‘El Soyate’, el rancho propiedad de Pepe Aguilar en Zacatecas.

La información comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación inmediata, especialmente por versiones que señalaban que en la zona se encontraba un convoy donde viajarían Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El hecho fue dado a conocer inicialmente por el comunicador Mariano Osorio a través de su cuenta en X. Posteriormente, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que se registró un ataque contra elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata del estado.

¿El suceso estaba dirigido a Nodal y Ángela Aguilar?

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, el convoy en el que presuntamente se trasladaban Christian Nodal y Ángela Aguilar habría sido seguido antes del enfrentamiento.

Versiones extraoficiales señalaron que la caravana contaba con una unidad policial al frente y escoltas en la parte trasera.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia Aguilar indicaron que ni Nodal ni Ángela estuvieron cerca de los dispar0s. Según esa información, los únicos que habrían sido agredidos fueron los elementos de seguridad que encabezaban el convoy.

Las autoridades estatales informaron que no se registraron bajas entre los oficiales y que varias corporaciones acudieron al lugar para reforzar el operativo. También se confirmó la detención de algunas personas presuntamente relacionadas con la agresión, mientras la investigación continúa en curso.

Reportan operativo de seguridad cerca del rancho de Pepe Aguilar. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre lo ocurrido?

Ante la difusión de distintas versiones, Pepe Aguilar decidió pronunciarse para aclarar la situación.

El cantante explicó que el operativo sí se desarrolló en una zona cercana a su vivienda y al rancho de su hija en Zacatecas, pero aseguró que ningún integrante de su familia estuvo en peligro ni fue alcanzado por dispar0s.

“Mi familia está bien”, escribió Pepe Aguilar.

Por su parte, el secretario de Gobierno reiteró que la zona permanece resguardada y pidió a la ciudadanía evitar transitar por el área mientras continúan las labores de seguridad.

Aunque el incidente generó alarma por la cercanía con la propiedad del artista y por los nombres involucrados, las autoridades insistieron en que la situación está bajo control y que las investigaciones siguen avanzando para esclarecer los hechos.