Luisa Fernanda W revive el recuerdo de cuando alcanzó su primer millón en Facebook

Luisa Fernanda W abrió el baúl de los recuerdos y compartió con sus seguidores un momento clave en su carrera digital: el día en que alcanzó su primer millón de seguidores en Facebook.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

La creadora de contenido publicó en sus historias una captura de aquella celebración, ocurrida hace 11 años, y reflexionó sobre su carrera.

La empresaria paisa, que hoy es una de las influenciadoras más reconocidas del país, aprovechó la nostalgia para agradecer el proceso y destacar el crecimiento que ha tenido tanto a nivel profesional como personal.

“Qué buenos tiempos”: Luisa Fernanda W recuerda su primer millón de seguidores. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Luisa Fernanda W sobre su primer millón?

Luisa rescató una publicación del 13 de enero de 2015, en la que celebraba emocionada haber llegado al millón de seguidores en Facebook.

En ese entonces, compartió una imagen de su perfil acompañada de un mensaje lleno de entusiasmo, donde agradecía a su comunidad, conocida como “La Familia W”, y manifestaba su deseo de conocer a muchos de ellos en persona.

"No lo puedo creer 1.000.000 en facebook #LafamiliaW se creció!!!! estoy de fiesta que no me esperen en casa, L@S AMOOOOO!!! Me encantaría hacer una especie de convivencia para concoerlos, de verdad me hacen muy feliz. TODO ESTO ES GRACIAS A DIOS!!!! Y POR SUPUESTO A USTEDES!!!! LOS AMO PARA SIEMPRE!!!!!", escribió en ese entonces.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

Ahora, más de una década después, la influencer recordó ese momento a través de sus historias de Instagram. Allí escribió que esa etapa fue una “escuela enorme” de aprendizaje y que aún conserva los videos que realizaba en esa época. También señaló que le gusta revisarlos porque le permiten ver cuánto ha evolucionado su contenido y su carrera.

En su reflexión, mencionó que en aquel tiempo Instagram apenas comenzaba a crecer y que las dinámicas en redes sociales eran muy diferentes a las actuales.

"Hace 11 años llegué a mi primer millón de seguidores en Facebook. Recuerdo que, en esa época, en Instagram éramos muchísimos más. Esos tiempos fueron para mí una escuela enorme, de muchísimo aprendizaje. Aún conservo los videos que hacía entonces, y me encanta volver a verlos porque me recuerdan cuánto hemos crecido y todo lo que hemos avanzado. Que buenos tiempos", escribió ahora.

¿Cuánto ha crecido Luisa Fernanda W?

Desde aquel primer millón en Facebook, la carrera de Luisa Fernanda W ha tenido un crecimiento significativo. Actualmente acumula más de 18,9 millones de seguidores en Instagram y se ha consolidado como empresaria e imagen de importantes marcas internacionales como Dior.

Artículos relacionados Viral Influencer gastronómica muere tras consumir animal venenoso en video

Además, ha sido destacada en publicaciones como Forbes y Marie Claire. En el ámbito empresarial, tiene restaurantes como Rancho MX y Plaza MX en Barranquilla.

En lo personal, también ha construido una familia junto al cantante Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos: Máximo y Dominic. Su recuerdo del primer millón no solo marcó el inicio de su éxito digital, sino que evidenció el camino recorrido desde entonces.