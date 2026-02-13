Prometida de Epa Colombia enternece con inédito retrato familiar junto a ella y su hija

A pocos días de que se cumpliera un año de la privación de la libertad de Epa Colombia por actos cometidos durante las manifestaciones en 2019 en Bogotá, Karol Samantha, su prometida, sorprendió con un emotivo retrato familiar.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

¿Cuál es el retrato que Karol Samantha compartió junto a Epa Colombia y su hija?

En las últimas horas Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, sorprendió con un emotivo retrato en el que se puede apreciar a ella junto a la influenciadora, quien actualmente se encuentra privada de la libertad, y su pequeña hija, Daphne Samara.

Karol Samantha reveló que espera que Epa recupere su libertad en este 2026. (Foto Canal RCN)

El retrato fue elaborado con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), Pues vale la pena recordar que desde que se encuentra privada de la libertad no han habido muchas fotografías de Epa Colombia en persona, por tal razón su prometida decidió recrear un momento familiar con esta tecnología.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

Aunque sólo se trataba de una caricatura la imagen generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores quienes se mostraron completamente emotivos con el momento. Vale la pena destacar que se desconoce si la hija de Epa Colombia la ha visitado constantemente en el lugar en el que se encuentra recluida.

¿Qué edad tiene la hija de Epa Colombia y Karol Samantha?

Nacida el 9 de abril del 2024, Daphne Samara está próxima a cumplir su segundo año de vida, una vez más lejos de su mamá Epa Colombia. Recordemos que la bebé nació por cesárea y fue el resultado de un proceso de inseminación artificial al que la empresaria de keratinas se sometió y que compartió de manera detallada por medio de sus redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan aterradora coincidencia entre canción de Yeison Jiménez con Maluma y el día de su muerte

Lo cierto es que desde que Epa Colombia quedó privada de la libertad la pequeña se ha convertido en el motor de la empresaria y en el centro de una historia que muchos esperan tenga un pronto y feliz reencuentro.

Por lo pronto, Epa continúa privada de la libertad, mientras que su prometida saca adelante a su pequeña hija y su empresa.