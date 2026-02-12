Revelan aterradora coincidencia entre canción de Yeison Jiménez con Maluma y el día de su muerte

El pasado miércoles 11 de febrero se anunció el lanzamiento de una inesperada colaboración que Yeison Jiménez había preparado junto al cantante urbano Maluma antes de fallecer, y aunque el anuncio causó gran emotividad entre sus seguidores, una aterradora coincidencia de este lanzamiento con el día de su muerte causó conmoción.

¿Cuál es la aterradora coincidencia entre la canción que Yeison Jiménez lanzó junto a Maluma y el día de su muerte?

Luego de que el equipo de Yeison Jiménez anunciara por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un video inédito del difunto artista promocionando su colaboración musical con Maluma, un aterrador dato salió a la luz.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Y es que en medio de los comentarios que se leen en la publicación original destacar el del artista Alan Ramírez, quien reveló que el tema musical del difunto artista con Maluma fue grabado el 10 de diciembre, un mes exacto antes de que falleciera en el accidente aéreo que dejó a otras cinco personas fallecidas.

“El 10 de diciembre cumpliste este sueño, la dejaste pa la historia mi niño YJ”, escribió el joven cantante.

¿Cuándo se estrena la colaboración musical de Yeison Jiménez y Maluma?

El lanzamiento musical que unirá la voz de Yeison Jiménez y Maluma llevará por nombre ‘Con el corazón’ y se estrenará por medio de todas las plataformas digitales este jueves 12 de febrero a las 7 p.m., así lo anunció el cantante urbano por medio de sus redes sociales junto a un emotivo mensaje dedicado al difunto artista popular.

“Cómo te extrañamos hermano… Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad. Con El Corazón - 12/02/2026”, escribió Maluma junto a inédito video de Yeison Jiménez.

Este será el segundo lanzamiento musical que se realiza tras la muerte de Yeison Jiménez. Hace unos días, su productor Georgy Parra presentó la colaboración ‘GPS #5 Dime Que Sí’, acompañada de un emotivo video en homenaje al cantante, en el que recopiló varios recuerdos y utilizó Inteligencia Artificial.