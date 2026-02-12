Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan aterradora coincidencia entre canción de Yeison Jiménez con Maluma y el día de su muerte

La colaboración musical entre Yeison Jiménez y Maluma representaría más que un sueño cumplido tras la muerte del artista.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inquietante coincidencia entre el canción de Yeison Jiménez con Maluma y su muerte
La inquietante coincidencia entre el canción de Yeison Jiménez con Maluma y su muerte. (Foto Canal RCN | Freepik | AFP: Martin Bernetti).

El pasado miércoles 11 de febrero se anunció el lanzamiento de una inesperada colaboración que Yeison Jiménez había preparado junto al cantante urbano Maluma antes de fallecer, y aunque el anuncio causó gran emotividad entre sus seguidores, una aterradora coincidencia de este lanzamiento con el día de su muerte causó conmoción.

Artículos relacionados

¿Cuál es la aterradora coincidencia entre la canción que Yeison Jiménez lanzó junto a Maluma y el día de su muerte?

Luego de que el equipo de Yeison Jiménez anunciara por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un video inédito del difunto artista promocionando su colaboración musical con Maluma, un aterrador dato salió a la luz.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Y es que en medio de los comentarios que se leen en la publicación original destacar el del artista Alan Ramírez, quien reveló que el tema musical del difunto artista con Maluma fue grabado el 10 de diciembre, un mes exacto antes de que falleciera en el accidente aéreo que dejó a otras cinco personas fallecidas.

“El 10 de diciembre cumpliste este sueño, la dejaste pa la historia mi niño YJ”, escribió el joven cantante.

¿Cuándo se estrena la colaboración musical de Yeison Jiménez y Maluma?

El lanzamiento musical que unirá la voz de Yeison Jiménez y Maluma llevará por nombre ‘Con el corazón’ y se estrenará por medio de todas las plataformas digitales este jueves 12 de febrero a las 7 p.m., así lo anunció el cantante urbano por medio de sus redes sociales junto a un emotivo mensaje dedicado al difunto artista popular.

Artículos relacionados

“Cómo te extrañamos hermano… Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad. Con El Corazón - 12/02/2026”, escribió Maluma junto a inédito video de Yeison Jiménez.

Este será el segundo lanzamiento musical que se realiza tras la muerte de Yeison Jiménez. Hace unos días, su productor Georgy Parra presentó la colaboración ‘GPS #5 Dime Que Sí’, acompañada de un emotivo video en homenaje al cantante, en el que recopiló varios recuerdos y utilizó Inteligencia Artificial.

Maluma y Yeison Jiménez
Maluma recordó a Yeison Jiménez/AFP: Theo Wargo/Rodrigo Varela
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu atraviesa doloroso luto: imágenes de su emotivo último adiós La Jesuu

La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

La Jesuu compartió un desgarrador mensaje tras confirmar el fallecimiento de un ser querido que hoy la tiene de luto.

Orlando Liñán cambia de look. Talento nacional

Orlando Liñán se despidió de su tradicional estilo y presentó un radical cambio de look; así luce

Orlando Liñán sorprendió al mostrar su radical cambio de look y generó una ola de comentarios en redes sociales.

Psicofonías atribuidas a Yeison Jiménez causan conmoción Yeison Jiménez

Psicofonías de Yeison Jiménez: experto asegura que el cantante intenta enviar un mensaje

Investigador paranormal aseguró que Yeison Jiménez estaría intentado comunicarse con sus seres queridos desde el más allá.

Lo más superlike

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile Viral

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile | VIDEO

La Reina del Carnaval vivió un indignante momento durante la Guacherna cuando un hombre la besó sin su consentimiento.

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido” Johanna Fadul

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido”

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira Shakira

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira, ¿de qué se trata?

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano