Kris R. revela cómo conquistó el corazón de Karina García: "parchemonos hoy"

Kris R. ha hablado sin filtros en medio de una entrevista para revelar cómo logró conquistar el corazón de Karina García.

¿Cómo conquistó Kris R. el corazón de Karina García?

Luego de que Karina García y Kris R. confirmaran públicamente su relación durante el más reciente concierto de Bad Bunny en Medellín, donde se dejaron ver juntos con muestras de cariño, el cantante urbano decidió revelar más detalles sobre cómo logró que la modelo abriera nuevamente su corazón.

Kris R. contó cómo conquistó a Karina García. (Foto: Canal RCN)

En una entrevista que se ha vuelto viral, el artista de 25 años contó que la química entre ambos comenzó cuando le propuso ser la modelo del video oficial de su canción 'Ganas'.

Tras las grabaciones, empezaron a intercambiar mensajes y él decidió invitarla a salir. Sin embargo, confesó que la relación tomó verdadera fuerza durante un viaje a un lugar paradisíaco.

¿En qué viaje paradisíaco Kris R. y Karina García consolidaron su relación?

Según contó el cantante Kris R., cuyo nombre de pila es Kristian Rangel Betancur, en medio de esas conversaciones Karina le reveló que viajaría a Cartagena. Él le respondió que también debía estar allí por compromisos laborales, aunque su verdadera intención era verla.

A partir de ese momento, la química entre ambos creció aún más: las videollamadas y los mensajes se intensificaron hasta que decidieron pasar de la amistad a una relación formal.

Asimismo, resaltó que la conexión entre ambos es tan fuerte, que se entienden en todo y se apoyan mutuamente.

Kris R reveló que tras un viaje a Cartagena con Karina García, su relación se fortaleció. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a la revelación que dio Kris R. sobre cómo conquistó a Karina García?

En medio de los comentarios del video, varios usuarios expresaron su felicidad de que Karina tuviera un hombre que hablara bien de ella constantemente.

Otros, por su parte, dejaron ver que no les gustaba que la panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?' estuviera en una relación con él, apuntando que no les gustaba cómo se expresaba.