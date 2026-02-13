Andrea Valdiri llevó ayudas a damnificados por inundaciones en Córdoba

Con botas puestas y acompañada de su esposo, Andrea Valdiri documentó su llegada al territorio afectado y el trabajo de entrega de ayudas a familias que lo perdieron todo.

A través de cada escena se percibe la magnitud de la situación que enfrentan miles de personas en el departamento de Córdoba, sin filtros ni coreografías, la influenciadora mostró el lado más humano de su plataforma digital.

¿Por qué Andrea Valdiri decidió viajar en plena emergencia?

En medio de la temporada de celebraciones en la Costa Caribe, la barranquillera optó por suspender compromisos y desplazarse hasta Córdoba, su decisión, según dejó ver en la publicación, nació de la necesidad de actuar y no quedarse como espectadora.

A lo largo del recorrido, se le observa organizando mercados, coordinando la distribución de alimentos y acompañando a niños y adultos que reciben las ayudas, las imágenes dejan ver un trabajo logístico intenso, donde cada paquete entregado representa un alivio temporal para quienes enfrentan días difíciles.

¿Cómo utilizó Andrea Valdiri su influencia para apoyar a los damnificados?

Con millones de seguidores atentos a cada publicación, Andrea Valdiri convirtió su alcance digital en una herramienta para movilizar ayuda, en el mensaje que acompañó el video dejó claro que no se trataba de crear “contenido”, sino de visibilizar una realidad que exige empatía.

Andrea Valdiri compartió un emotivo video mostrando la realidad que viven miles de familias. (Foto: Canal RCN)

En el terreno, las ayudas se tradujeron en alimentos, mercados y suministros básicos para familias que han debido abandonar sus hogares por el agua.

Las escenas muestran comunidades enteras afectadas, lo que generó conciencia en quienes, desde otras regiones, desconocían la magnitud de la situación.

¿Qué representa esta acción de Andrea Valdiri en su trayectoria?

La labor social no es un episodio aislado en la historia pública de la influenciadora, pues desde hace más de una década ha participado en distintas causas solidarias, consolidando una imagen que combina presencia mediática y compromiso social.

Junto a su esposo, Andrea Valdiri trabajó en la distribución de alimentos para los damnificados. Foto Canal RCN

En su publicación, agradeció a quienes extendieron la mano y destacó que, mientras algunos han perdido todo, otros pueden decidir actuar, un mensaje que resonó entre seguidores que valoraron la coherencia entre sus palabras y sus acciones.

Más allá de la controversia habitual que rodea a las figuras públicas, lo ocurrido en Córdoba evidenció una faceta distinta, la capacidad de transformar visibilidad en ayuda concreta.