Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri llevó ayudas a damnificados por inundaciones en Córdoba

Andrea Valdiri llegó a Córdoba para entregar ayudas a familias afectadas por las inundaciones.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Andrea Valdiri recorrió zonas afectadas en Córdoba para entregar mercados y ayudas humanitarias.
Andrea Valdiri recorrió zonas afectadas en Córdoba para entregar mercados y ayudas humanitarias. Foto Canal RCN

Con botas puestas y acompañada de su esposo, Andrea Valdiri documentó su llegada al territorio afectado y el trabajo de entrega de ayudas a familias que lo perdieron todo.

A través de cada escena se percibe la magnitud de la situación que enfrentan miles de personas en el departamento de Córdoba, sin filtros ni coreografías, la influenciadora mostró el lado más humano de su plataforma digital.

Artículos relacionados

¿Por qué Andrea Valdiri decidió viajar en plena emergencia?

En medio de la temporada de celebraciones en la Costa Caribe, la barranquillera optó por suspender compromisos y desplazarse hasta Córdoba, su decisión, según dejó ver en la publicación, nació de la necesidad de actuar y no quedarse como espectadora.

A lo largo del recorrido, se le observa organizando mercados, coordinando la distribución de alimentos y acompañando a niños y adultos que reciben las ayudas, las imágenes dejan ver un trabajo logístico intenso, donde cada paquete entregado representa un alivio temporal para quienes enfrentan días difíciles.

Artículos relacionados

¿Cómo utilizó Andrea Valdiri su influencia para apoyar a los damnificados?

Con millones de seguidores atentos a cada publicación, Andrea Valdiri convirtió su alcance digital en una herramienta para movilizar ayuda, en el mensaje que acompañó el video dejó claro que no se trataba de crear “contenido”, sino de visibilizar una realidad que exige empatía.

Andrea Valdiri mostró el lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Adhara
Andrea Valdiri compartió un emotivo video mostrando la realidad que viven miles de familias. (Foto: Canal RCN)

En el terreno, las ayudas se tradujeron en alimentos, mercados y suministros básicos para familias que han debido abandonar sus hogares por el agua.

Las escenas muestran comunidades enteras afectadas, lo que generó conciencia en quienes, desde otras regiones, desconocían la magnitud de la situación.

Artículos relacionados

¿Qué representa esta acción de Andrea Valdiri en su trayectoria?

La labor social no es un episodio aislado en la historia pública de la influenciadora, pues desde hace más de una década ha participado en distintas causas solidarias, consolidando una imagen que combina presencia mediática y compromiso social.

Andrea Valdiri posando a la cámara.
Junto a su esposo, Andrea Valdiri trabajó en la distribución de alimentos para los damnificados. Foto Canal RCN

En su publicación, agradeció a quienes extendieron la mano y destacó que, mientras algunos han perdido todo, otros pueden decidir actuar, un mensaje que resonó entre seguidores que valoraron la coherencia entre sus palabras y sus acciones.

Más allá de la controversia habitual que rodea a las figuras públicas, lo ocurrido en Córdoba evidenció una faceta distinta, la capacidad de transformar visibilidad en ayuda concreta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García y Kris R Karina García

Así reaccionó Karina García tras fan que abrazó a Kris R llorando

La influenciadora Karina García habló con la fanática que se acercó a su novio Kris R para conocerlo.

La Liendra sorprende a Dani Duke. La Liendra

La Liendra le hizo lujoso regalo a Dani Duke por el Día de San Valentín; ¿de qué se trata?

La Liendra celebró San Valentín junto a Dani Duke con un regalo exclusivo que generó revuelo en redes sociales.

Mariana Pajón posó con su bebé en brazos teniendo como fondo los aros olímpicos. Mariana Pajón

Mariana Pajón presentó a su bebé frente a los aros olímpicos: "Si supieras lo que significan"

Mariana Pajón compartió una imagen con su bebé y los aros olímpicos que emocionó a sus seguidores.

Lo más superlike

El Club AORA, es la nueva iniciativa para la expresión cultural en el FEP 2026 Bogotá

El Club AORA se consolida como uno de los espacios más esperados del FEP 2026, ¿de qué se trata?

El Club AHORA estará presente en el Festival Estéreo Picnic 2026, ofreciendo una experiencia diferente al público.

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar Talento internacional

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar

Karen Sevillano tuvo inesperada reacción al congelado. Karen Sevillano

Karen Sevillano tuvo inesperada reacción al congelado de Juanda Caribe en La casa de los famosos

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones