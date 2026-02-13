Westcol reveló cuál es el detalle que jamás le da a una mujer

Westcol aseguró que hay un detalle clásico que definitivamente no le gusta obsequiar, las flores. La confesión sorprendió a muchos, especialmente porque este tipo de regalo suele considerarse un símbolo romántico casi universal.

Durante el stream, explicó con total franqueza por qué no se siente cómodo regalándolas, pues según dijo, las flores tienen una vida muy corta y, con el paso de los días, terminan marchitándose hasta perder su encanto.

¿Por qué a Westcol no le convence regalar flores?

Westcol dijo que las flores pueden verse bonitas al principio, pero su duración limitada hace que el gesto desaparezca rápidamente, aunque aclaró que respeta a quienes disfrutan recibirlas, dejó claro que no encajan con su visión personal de lo que significa tener un detalle significativo.

Y señaló que, si se trata de naturaleza, optaría más por regalar una planta. Desde su perspectiva, una planta tiene la posibilidad de crecer, mantenerse viva y acompañar por más tiempo a la persona que la recibe.

Las declaraciones del streamer generaron debate inmediato en el chat en vivo y posteriormente en redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron su postura mientras otros defendieron el romanticismo tradicional de un ramo de flores.

¿Qué tipo de regalos sí le gustan dar a Westcol?

Westcol explicó que se inclina por detalles que puedan usarse, lucirse o incluso representar una inversión, mencionó que prefiere regalar objetos con valor tangible, como joyería, piezas que no solo acompañan a la persona en distintos momentos, sino que además conservan un valor económico con el tiempo.

Westcol aseguró que prefiere dar detalles que se puedan usar y duren más tiempo.(Foto AFP: Arturo Holmes).

Para él, un regalo ideal es aquel que combine utilidad y significado. Insistió en que le gusta que el obsequio tenga presencia, que pueda integrarse en la vida cotidiana y no quede reducido a un recuerdo pasajero.

¿Para Westcol son más valiosas las experiencias que los objetos?

Otro de los puntos que destacó durante la transmisión fue su preferencia por las experiencias compartidas y comentó que disfruta planear viajes, salidas a lugares especiales o momentos únicos que puedan atesorarse en la memoria.

Luisa Castro presumió lujosa sorpresa de cumpleaños que le dio Westcol. Foto | Canal RCN.

Según explicó, este tipo de detalles fortalecen el vínculo y construyen recuerdos que no pierden valor con el tiempo, de hecho, una experiencia vivida en conjunto tiene un impacto emocional mayor que un objeto material.

Viajar, descubrir nuevos destinos o sorprender con una escapada especial son, en su opinión, formas más profundas de demostrar interés y compromiso.