Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol reveló cuál es el detalle que jamás le da a una mujer

Westcol confesó que no le gusta regalar flores y explicó qué prefiere obsequiar cuando se encuentra conquistando a una mujer.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Westcol confesó que las flores no son su tipo de regalo ideal.
Westcol confesó que las flores no son su tipo de regalo ideal. Foto AFP/Tommaso Boddi/ Freepik

Westcol aseguró que hay un detalle clásico que definitivamente no le gusta obsequiar, las flores. La confesión sorprendió a muchos, especialmente porque este tipo de regalo suele considerarse un símbolo romántico casi universal.

Durante el stream, explicó con total franqueza por qué no se siente cómodo regalándolas, pues según dijo, las flores tienen una vida muy corta y, con el paso de los días, terminan marchitándose hasta perder su encanto.

Artículos relacionados

¿Por qué a Westcol no le convence regalar flores?

Westcol dijo que las flores pueden verse bonitas al principio, pero su duración limitada hace que el gesto desaparezca rápidamente, aunque aclaró que respeta a quienes disfrutan recibirlas, dejó claro que no encajan con su visión personal de lo que significa tener un detalle significativo.

Y señaló que, si se trata de naturaleza, optaría más por regalar una planta. Desde su perspectiva, una planta tiene la posibilidad de crecer, mantenerse viva y acompañar por más tiempo a la persona que la recibe.

Las declaraciones del streamer generaron debate inmediato en el chat en vivo y posteriormente en redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron su postura mientras otros defendieron el romanticismo tradicional de un ramo de flores.

Artículos relacionados

¿Qué tipo de regalos sí le gustan dar a Westcol?

Westcol explicó que se inclina por detalles que puedan usarse, lucirse o incluso representar una inversión, mencionó que prefiere regalar objetos con valor tangible, como joyería, piezas que no solo acompañan a la persona en distintos momentos, sino que además conservan un valor económico con el tiempo.

Westcol confirma su romance con Luisa Castro con foto que enamora
Westcol aseguró que prefiere dar detalles que se puedan usar y duren más tiempo.(Foto AFP: Arturo Holmes).

Para él, un regalo ideal es aquel que combine utilidad y significado. Insistió en que le gusta que el obsequio tenga presencia, que pueda integrarse en la vida cotidiana y no quede reducido a un recuerdo pasajero.

Artículos relacionados

¿Para Westcol son más valiosas las experiencias que los objetos?

Otro de los puntos que destacó durante la transmisión fue su preferencia por las experiencias compartidas y comentó que disfruta planear viajes, salidas a lugares especiales o momentos únicos que puedan atesorarse en la memoria.

WestCol en la alfombra de los Latin Grammy 2025 - rosas rojas y globos.
Luisa Castro presumió lujosa sorpresa de cumpleaños que le dio Westcol. Foto | Canal RCN.

Según explicó, este tipo de detalles fortalecen el vínculo y construyen recuerdos que no pierden valor con el tiempo, de hecho, una experiencia vivida en conjunto tiene un impacto emocional mayor que un objeto material.

Viajar, descubrir nuevos destinos o sorprender con una escapada especial son, en su opinión, formas más profundas de demostrar interés y compromiso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W aseguró que establece momentos de silencio diario para cuidar la armonía en casa. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela tips para mantener paz en su hogar

Luisa Fernanda W compartió los hábitos más importantes con los que mantiene su casa en calma y libre de dramas.

Karina García y Kris R Karina García

Así reaccionó Karina García tras fan que abrazó a Kris R llorando

La influenciadora Karina García habló con la fanática que se acercó a su novio Kris R para conocerlo.

La Liendra sorprende a Dani Duke. La Liendra

La Liendra le hizo lujoso regalo a Dani Duke por el Día de San Valentín; ¿de qué se trata?

La Liendra celebró San Valentín junto a Dani Duke con un regalo exclusivo que generó revuelo en redes sociales.

Lo más superlike

El Club AORA, es la nueva iniciativa para la expresión cultural en el FEP 2026 Bogotá

El Club AORA se consolida como uno de los espacios más esperados del FEP 2026, ¿de qué se trata?

El Club AHORA estará presente en el Festival Estéreo Picnic 2026, ofreciendo una experiencia diferente al público.

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar Talento internacional

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar

Karen Sevillano tuvo inesperada reacción al congelado. Karen Sevillano

Karen Sevillano tuvo inesperada reacción al congelado de Juanda Caribe en La casa de los famosos

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones