Cintia Cossio provoca suspiros al compartir un tierno momento entre Thiago y Lorenzo: “enamorados”

Cintia Cossio compartió con sus millones de seguidores un tierno momento familiar que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales.

La influencer antioqueña quien es muy activa en redes sociales y suele compartir su día a día, dejó ver a sus seguidores un momento familiar que enterneció a más de uno.

¿Qué mostró Cintia Cossio a junto a sus hijos Thiago y Lorenzo que causó revuelo?

En una tierna imagen que protagoniza sus dos hijos, generó de inmediato reacciones entre su fanaticada tras ver el tierno momento entre ellos, dejando claro que tienen buena relación entre hermanos.

A través de sus historias, Cintia Cossio mostró a su hijo mayor Thiago y a Lorenzo, el pequeño de 5 meses, un escena que enterneció a muchos.

La imagen dejó ver a Thiago consintiendo al pequeño Lorenzo mientras él bebe lo mira con gran ternura.

Cintia Cossio enternece al revelar cómo es la relación entre Thiago y Lorenzo (Foto: Canal RCN)

La influencer colombiana compartió la imagen acompañada de un emotivo mensaje: “Ellos dos están tan enamorados”, el cual, por supuesto, generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes se derritieron al ver la complicidad que existe entre ellos y sin duda la mirada del bebé se llevó todo el protagonismo.

¿Cómo es la relación entre los hijos de Cintia Cossio?

Esta no es la primera vez que Cintia Cossio deja ver a sus seguidores cómo es la relación entre sus dos hijos, quienes, a pesar de la diferencia de edad, comparten una conexión especial.

Aunque Cintia no suele compartir mucho sobre sus hijos en redes sociales, lo poco que publica suele generar elogios por parte de sus seguidores y admiración por su papel como madre.

En otra de sus historias de Instagram, Cintia Cossio compartió una noticia con sus seguidores, donde contó que su pequeño Lolo, como ella lo llama, ya tenía su documento aprobado para que el bebé pueda viajar con ella.

Noticia que, por supuesto, despertó la curiosidad entre sus seguidores, quienes ahora se preguntan si la influencer saldrá próximamente de viaje con su familia y están ansiosos por conocer los detalles de lo que mostrará la antioqueña.