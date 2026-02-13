Mateo Varela y Norma Nivia celebran el aniversario de su inolvidable primer beso

La reconocida pareja conformada por Mateo Varela y Norma Nivia sorprendió a sus seguidores al revelar que pronto cumplirían un año de haberse dado su primer beso, el cual ocurrió dentro de La casa de los famosos Colombia segunda temporada en donde los dos fueron participantes.

¿Cómo celebrarán Mateo Varela y Norma Nivia el aniversario de su primer beso?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Norma Nivia compartió la feliz noticia de que pronto celebrarían su primer aniversario no oficial, pues esta fecha hace parte de su primer beso, mas no del día que oficializaron su relación.

Norma Nivia y Mateo Varela generan revuelo tras video lleno de emoción. (Foto Canal RCN).

Y aunque esa fecha aún no llegaba, la pareja decisión presumir algunos de los regalos que se dieron mutuamente para celebrar esta fecha especial; por el lado de Mateo Varela, el joven influenciador optó por darle un hermoso arreglo floral junto a un bono de una prestigiosa marca de lencería.

Por su parte, Norma Nivia habría optado por regalarle una experiencia más emocionante al comprar entradas para un concierto de antiguos integrantes de Mago de Oz que se llevará a cabo en los próximos días.

¿Cómo fue el primer beso de Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos?

Vale la pena recordar que durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se conformó una de las parejas que hasta el día de hoy continúan juntas: Mateo Varela y Norma Nivia.

Aunque en un principio todo se trató de coqueteos, una acción por parte de Mateo hizo que Norma cayera en cuenta que en realidad sí estaba sintiendo gran atracción por él, por lo que decidió dar el primer paso y darle un beso.

Y es que vale la pena destacar que si no hubiese sido por los celos de Norma hacia otra participante de la casa con la que Mateo tuvo un acercamiento como parte de una apuesta con La Abuela, fue el detonante para que cupido hiciera de las suyas.