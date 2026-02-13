Feid aparece con el ojo hinchado y preocupa a sus seguidores

Feid apareció en sus historias mostrando un evidente aumento de volumen en uno de sus ojos y explicó, con su tono relajado habitual, que estaba lidiando con un molesto orzuelo.

Aunque lo comentó con naturalidad, sus seguidores no tardaron en reaccionar al notar la inflamación en el párpado.

¿Qué le pasó realmente al Feid en su ojo?

Feid explicó que el ojo hinchado era producto de un orzuelo, una afección bastante común que, aunque no suele representar mayor riesgo, puede resultar dolorosa y antiestética.

En la imagen se apreciaba un pequeño bulto rojizo en el borde del párpado, acompañado de inflamación, un orzuelo es, en términos médicos, una infección que afecta las glándulas sebáceas ubicadas en el párpado.

En la mayoría de los casos, esta condición desaparece por sí sola en cuestión de días o un par de semanas y aunque puede ser incómoda, no suele dejar secuelas si se maneja adecuadamente.

¿Por qué aparecen los orzuelos como el que mostró Feid?

Las causas son diversas y, en muchos casos, están relacionadas con hábitos cotidianos, tocarse los ojos con las manos sucias puede facilitar la entrada de bacterias.

Existen además factores que predisponen su aparición, así como el estrés y los cambios hormonales, que pueden alterar el funcionamiento normal de las glándulas sebáceas.

Feid contó que está sufriendo por un orzuelo, una infección común en el párpado. | Foto AFP: Neilson Barnard

Cuando Feid compartió su situación, muchos seguidores comentaron que alguna vez habían pasado por lo mismo, convirtiendo la preocupación inicial en una conversación colectiva sobre salud ocular y cuidados básicos.

¿Cómo se puede aliviar esta afección como la que compartió Feid?

Los especialistas recomiendan aplicar compresas tibias y húmedas sobre el párpado afectado varias veces al día, el calor ayuda a que el contenido acumulado drene de forma natural, reduciendo la inflamación.

El tratamiento recomendado para Feid incluye compresas tibias y húmedas varias veces al día. AFP/ Hector Vivas

Es importante evitar apretar o intentar reventar el orzuelo, ya que esto podría empeorar la infección y también se aconseja mantener una adecuada higiene facial y lavarse las manos con frecuencia.

Entre bromas y mensajes de apoyo, Feid continúa activo en redes, demostrando que, aun con el ojo inflamado, mantiene su cercanía con el público.