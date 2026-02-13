Altafulla confiesa con qué artista sueña colaborar: “Lo hemos hablado”

Altafulla volvió a llamar la atención en redes al revelar detalles de uno de sus más grandes sueños. El barranquillero habló del reconocido artista con el cual le gustaría crear una canción.

¿Quién es Altafulla?

Andrés David Altafulla Blanco, conocido artísticamente como Altafulla, es un cantante de reguetón, creador de contenido y estrella de realities colombiano, nacido en Barranquilla.

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Altafulla es un rostro recurrente en la televisión colombiana y latinoamericana. El artista ganó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Para la edición de 2026, ha regresado al programa, participando en dinámicas como el "House Tour" y explicando los nuevos parámetros de la competencia.

En redes recuerdan que también formó parte Protagonistas de nuestra tele, programa en el cual saltó a la fama nacional, destacándose por su carisma y la buena interacción que tenía con sus compañeros.

¿Qué proyectos tiene Altafulla?

Tras su victoria en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia (2025), Altafulla ha enfocado sus proyectos principalmente en la música y en su faceta como figura pública.

El artista ha manifestado tiene como objetivo realizar una gira de conciertos en vivo para aprovechar la exposición ganada en televisión.

Altafulla revela sus planes en la música / (Foto del Canal RCN)

El cantante se mantiene activo como creador de contenido, utilizando sus redes sociales (donde suma millones de seguidores) para promocionar su música y su estilo de vida, bajo el sello de sus raíces costeñas.

¿Con quién quiere colaborar Altafulla?

En medio de una entrevista en 'Tamo en vivo', el barranquillero reveló que uno de sus más grandes sueños ha sido cantar con J Balvin. Altafulla destacó la admiración que siente por su colega, afirmando que ha sido su inspiración en diferentes etapas de su vida.

Balvin es un man que lo logró, o sea, logró cosas increíbles

Altafulla destacó que ya han hablado en varias ocasiones, destacando el carisma del paisa. Andrés enfatizó en que, para él, sería un honor llegar a su nivel y crear un tema en conjunto.