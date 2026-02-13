Feid lanza canción con Arcángel y desata rumores de indirecta a Karol G

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Indirecta para Karol G? Nueva canción de Feid desata teorías: “Tenía la esperanza que fueses la última”

La nueva canción de Feid junto a Arcángel desató rumores por una frase que muchos relacionan con su ruptura con Karol G.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Indirecta para Karol G? Nueva canción de Feid desata teorías
¿Indirecta para Karol G? Nueva canción de Feid desata teorías. (Foto Mike Coppola / AFP)

Una de las parejas más comentadas de la música colombiana fue la que conformaron Karol G y Feid. Aunque durante meses su ruptura fue solo un rumor que tomó fuerza en Medellín, posteriormente un medio estadounidense confirmó el fin de la relación.

Desde entonces, cada movimiento de ambos artistas ha sido analizado con lupa por los seguidores. Por eso, el reciente lanzamiento musical de Feid junto a Arcángel no pasó desapercibido, especialmente por una letra que muchos interpretan como una posible indirecta hacia Karol G.

Nueva canción de Feid aviva rumores de mensaje oculto para Karol G
Nueva canción de Feid aviva rumores de mensaje oculto para Karol G. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

¿Qué dice a canción de Feid y Arcángel y por qué la relacionan con Karol G?

El pasado 12 de febrero se estrenó la nueva canción de Feid y Arcángel, mírame baby, un lanzamiento que rápidamente generó conversación en redes sociales.

Varios oyentes se preguntan si la letra contiene una indirecta dirigida a Karol G, debido a los mensajes que aborda sobre una relación que terminó.

La canción describe a una mujer que decidió creer comentarios externos y no le dio al hombre la oportunidad de explicar su versión. A lo largo del tema se hace énfasis en la frustración de no haber podido aclarar la situación y en la duda que queda tras el final de una relación.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención del público es aquel en el que el narrador asegura que no sabe mentir y que se queda sin respuesta cuando le preguntan por ella:

“No sé mentir, si me preguntan por ti, yo no puedo responder. Porque si yo era el perfecto para ti y tú eras para mí, nunca vamos a saber”, dice la canción.

Otro fragmento describe cómo él siente el impulso de buscarla pero se contiene; menciona que ella “se la hizo” (lo engañó), pero que él saldrá adelante. Asimismo, relata cómo la mujer confió en sus amigas y no en el hombre que le dio tanto.

“Fuiste la única, yo tenía esperanzas de que fueses la última. Un amor como el nuestro no expira, nos quedamos con la duda, si era de por vida”, canta Feid.

Muchas personas consideran que esta canción tiene nombre y apellido: Karol G.

¿Quién terminó la relación entre Karol G y Feid?

Un video de Dani Duke que circuló en redes sociales reaccionando a la alfombra roja de los premios Grammy 2026 generó dudas. En el video se escucha a la influencer decir que Feid debe ver “lo que se perdió”, comentario que inició rumores sobre la posibilidad de que fuera él quien puso fin a la relación.

Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente del tema, muchos internautas consideran que se han enviado indirectas.

Karol G fue invitada especial en el concierto de Bad Bunny en Medellín, donde interpretó “Ahora me llama” y dejó claro que se encuentra soltera.

Feid lanza canción con Arcángel y desata rumores de indirecta a Karol G
Feid lanza canción con Arcángel y desata rumores de indirecta a Karol G. (Foto Dia Dipasupil / AFP)
