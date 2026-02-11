Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa que llega a la App del Canal RCN, ¿de qué se trata?

A la app del Canal RCN llegará pronto el nuevo programa ‘Qué hay pa’ dañar live’, un espacio en vivo con tres voces distintas y tres miradas diferentes, en el que el debate, el criterio y decir lo que se piensa sin filtros serán los protagonistas.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe envió estremecedor mensaje a la esposa de Yeison Jiménez tras enterarse de su muerte

¿Cuándo comienza ‘Qué hay pa’ dañar live’, el nuevo programa de la app del Canal RCN?

A partir del próximo 16 de febrero de 2026, se estrenará ‘Qué hay pa’ dañar live’, un nuevo espacio de conversación que se transmitirá en la app del Canal RCN y también a través del canal oficial en YouTube, de lunes a viernes en vivo de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

El panel estará conformado por tres talentos con estilos y trayectorias diferentes.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Congelados! Manuela Gómez rompió en llanto tras visita de su hija, recibió propuesta de matrimonio

Diego Sáenz, comunicador, creador de contenido y presentador, se suma a ‘Qué hay pa’ dañar live’ con su experiencia y su capacidad de conectar con audiencias jóvenes y adultas con su característico estilo auténtico y cercano.

Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)

La presentadora, actriz y cantante, Jessica Bohórquez, también hará parte del espacio. Reconocida por su participación en Factor Xs y por su recorrido en programas como Tu planeta bichos y Kick Off Teens, además de su paso por Win Sports en formatos deportivos y de actualidad.

Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)

Y finalmente, Alejandra Villeta, la comunicadora llega con un perfil enfocado en la conversación y el análisis, aportando una mirada crítica y una conversación directa. Su presencia suma a ‘Qué hay pa’ dañar live’ un equilibrio, carácter y perspectiva.

Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)

¿De qué se trata ‘Qué hay pa’ dañar live’, el nuevo programa de la app del Canal RCN?

Se trata de un formato digital fresco, diseñado para generar conversación real y espontánea, y debates entre sus conductores sobre el entretenimiento matutino.

Artículos relacionados La casa de los famosos Valentino reacciona a comentario contra Karola y crea inesperado choque con Beba: “que me quiten…”

Además, nuevo programa en vivo del Canal RCN propone un formato donde tres voces distintas se encuentran para intercambiar puntos de vista, debatir con criterio y abordar temas desde diferentes perspectivas.

‘Qué hay pa’ dañar live’ apuesta por un lenguaje auténtico y cercano, con conversaciones sin filtro y un estilo ágil que busca conectar con las dinámicas actuales y generar conversación entre los internautas.

Los usuarios podrán ver el programa en vivo desde la app del Canal RCN y el canal oficial en YouTube desde este 16 de febrero, de lunes a viernes de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.