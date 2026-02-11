Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa que llega a la App del Canal RCN, ¿de qué se trata?

Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta serán los conductores Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa de la App del Canal RCN.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa de la App del Canal RCN.
Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)

A la app del Canal RCN llegará pronto el nuevo programa ‘Qué hay pa’ dañar live’, un espacio en vivo con tres voces distintas y tres miradas diferentes, en el que el debate, el criterio y decir lo que se piensa sin filtros serán los protagonistas.

Artículos relacionados

¿Cuándo comienza ‘Qué hay pa’ dañar live’, el nuevo programa de la app del Canal RCN?

A partir del próximo 16 de febrero de 2026, se estrenará ‘Qué hay pa’ dañar live’, un nuevo espacio de conversación que se transmitirá en la app del Canal RCN y también a través del canal oficial en YouTube, de lunes a viernes en vivo de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

El panel estará conformado por tres talentos con estilos y trayectorias diferentes.

Artículos relacionados

Diego Sáenz, comunicador, creador de contenido y presentador, se suma a ‘Qué hay pa’ dañar live’ con su experiencia y su capacidad de conectar con audiencias jóvenes y adultas con su característico estilo auténtico y cercano.

Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa de la App del Canal RCN.
Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)

La presentadora, actriz y cantante, Jessica Bohórquez, también hará parte del espacio. Reconocida por su participación en Factor Xs y por su recorrido en programas como Tu planeta bichos y Kick Off Teens, además de su paso por Win Sports en formatos deportivos y de actualidad.

Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa de la App del Canal RCN.
Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)

Y finalmente, Alejandra Villeta, la comunicadora llega con un perfil enfocado en la conversación y el análisis, aportando una mirada crítica y una conversación directa. Su presencia suma a ‘Qué hay pa’ dañar live’ un equilibrio, carácter y perspectiva.

Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa de la App del Canal RCN.
Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)

¿De qué se trata ‘Qué hay pa’ dañar live’, el nuevo programa de la app del Canal RCN?

Se trata de un formato digital fresco, diseñado para generar conversación real y espontánea, y debates entre sus conductores sobre el entretenimiento matutino.

Artículos relacionados

Además, nuevo programa en vivo del Canal RCN propone un formato donde tres voces distintas se encuentran para intercambiar puntos de vista, debatir con criterio y abordar temas desde diferentes perspectivas.

‘Qué hay pa’ dañar live’ apuesta por un lenguaje auténtico y cercano, con conversaciones sin filtro y un estilo ágil que busca conectar con las dinámicas actuales y generar conversación entre los internautas.

Los usuarios podrán ver el programa en vivo desde la app del Canal RCN y el canal oficial en YouTube desde este 16 de febrero, de lunes a viernes de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

Qué hay pa’ dañar live, el nuevo programa de la App del Canal RCN.
Pronto llega ‘Qué hay pa’ dañar live’ a la app del Canal RCN y YouTube. (Fotos: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yaya se declara team de Valentino y en contra de Karola Yaya Muñoz

Yaya Muñoz revela por qué respalda a Valentino y se va contra Karola: “aléjense de ella”

Yaya Muñoz dejó clara su postura de apoyar a Valentino a pesar de sus diferencias y se declaró contra Karola.

Marilyn Patiño arremete contra Valentino Lázaro. La casa de los famosos

Marilyn Patiño arremetió contra Valentino Lázaro tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3

Marilyn Patiño reveló las razones por las que dejó en placa de nominados a Valentino Lázaro en La casa de los famosos 3.

Mariana Zapata se sincera sobre sus conflictos. Mariana Zapata

Mariana Zapata analiza sus discusiones con Karola en La casa de los famosos Colombia: "Me desconozco"

Mariana Zapata comparte cómo vivió los enfrentamientos con Karola en La casa de los famosos Colombia y promete autocontrol.

Lo más superlike

Paola Jara, jessi uribe y pipe bueno Jessi Uribe

Paola Jara, Jessi Uribe, Pipe Bueno y más artistas harán sorprendente concierto

Los artistas del género regional han demostrando que están más unidos que nunca luego de su lamentable pérdida de Yeison Jiménez.

La Segura habla del cuadro viral que llevó a su bebé al hospital La Segura

La Segura revela el susto que vivió con su bebé Lucca y explica por qué tuvo que ser hospitalizado

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano