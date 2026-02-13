Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García es captada cantando rancheras junto a Kris R en público; así fue el momento

Karina García disfrutó de un momento especial junto a Kris R, cantando rancheras y mostrando su felicidad en público.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García cantan rancheras.
Karina García cantan rancheras junto a Kris R. (Fotos Canal RCN)

Karina García es captada muy feliz y enamorada junto a su pareja Kris R mientras disfrutan cantando y escuchando rancheras.

Karina García es captada muy feliz.
Karina García es captada muy feliz en su nueva relación sentimental. (Foto Canal RCN)

La panelista del programa ¿Qué hay pa' dañar? ha acompañado al cantante a sitios públicos en varias oportunidades.

Desde que confirmaron su relación sentimental, se les ha visto muy unidos; a pesar de que Karina está viviendo en Bogotá por sus compromisos profesionales, han encontrado la manera de compartir tiempo juntos.

Su hija Isa Flow compartió el video en sus redes sociales mostrando lo feliz que se encuentra la creadora de contenido y lo bien que lo pasa junto a Kris R.

En el clip se observa a la pareja cantando rancheras junto a un mariachi en un escenario ante la mirada expectante de decenas de personas.

¿Desde cuándo se les ha visto juntos a Karina García y Kris R?

Karina y Kris R están juntos desde que la influenciadora sirvió como modelo para el video de la canción “Ganas”, tema que ya cuenta con casi 4 millones de reproducciones en YouTube y se ha posicionado entre los primeros lugares en Spotify Colombia.

Tras la grabación del videoclip, ambos han estado presumiendo de su amor en redes sociales.

Recientemente, la pareja compartió varias historias en las que mostraron un romántico desayuno por el cumpleaños del artista.

Además, Karina ha dejado ver los lujosos detalles que recibe de Kris R, demostrando que la relación está llena de gestos de cariño y complicidad.

¿Qué ha dicho Karina García sobre su noviazgo con Kris R?

En entrevistas, Karina ha revelado que se siente plena en su noviazgo y que espera tener mucha estabilidad emocional junto al cantante.

La creadora de contenido también envió un mensaje a quienes la siguen relacionando con su expareja Altafulla, dejando claro que esa etapa quedó atrás y que ahora está enfocada en disfrutar al máximo su presente.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ahora brilla como panelista en ¿Qué hay pa' dañar?, donde aporta su humor característico y opiniones desde la experiencia.

Por su parte, Kris R continúa consolidando su carrera musical. El artista celebró un nuevo año con el lanzamiento de “Mil d Aura”, un tema que refuerza su posición dentro del trap colombiano.

Junto a sus compañeros de los ExtraditaBlessd, ha logrado que este género siga ganando fuerza en el país, posicionándose como uno de los más escuchados por las nuevas generaciones.

Karina García cantó rancheras.
Karina García cantó rancheras ante decenas de espectadores. (Foto Canal RCN)
