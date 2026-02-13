Eidevin confiesa que no soporta la actitud de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos

Nicolás Arrieta y Eidevin López han llamado la atención en redes por los cambios que han enfrentado en su "amistad". Ante las actitudes de su compañero, Eidevin rompió el silencio y decidió hablar de sus inconformidades.

¿Cómo es la relación de Nicolás Arrieta y Eidevin López?

Al inicio del reality los participantes se mostraron unidos. Arrieta y López compartieron momentos personales dentro de la casa. En varias ocasiones, Nicolás le reveló detalles de su historia de vida y experiencias pasadas a Eidevin en conversaciones privadas.

Sin embargo, con el transcurso de las semanas, la relación cambió. Ambos protagonizaron un enfrentamiento durante una prueba por el presupuesto semanal. Tras varias horas de trabajo, una pieza cayó accidentalmente por un movimiento de Eidevin, derrumbando gran parte del progreso.

La relación de Nicolás Arrieta y Eidevin López / (Foto del Canal RCN)

Conocido por su actitud frentera, Nicolás no guardó silencio. Sus reclamos no fueron solo por el error técnico, sino que cuestionó el compromiso y la concentración de Eidevin, usando un tono bastante ácido que muchos compañeros consideraron "desproporcionado".

¿Cómo reaccionó Eidevin López ante la actitud de Nicolásn Arrieta?

Inicialmente, intentó disculparse, pero ante la insistencia de los ataques de Arrieta, Eidevin optó por defenderse, acusando a Nicolás de ser un líder que solo sabe criticar bajo presión.

Eidevin López se muestra molesto con Nicolás Arrieta / (Foto del Canal RCN)

En redes destacan que este incidente modificó el curso de la relación. Desde ese altercado, ambos se han votado mutuamente en los "cara a cara", justificando que la convivencia se ha vuelto insoportable por la falta de confianza.

En medio de una conversación con Alexa Torrex y Alejandro Estrada, López rompió el silencio y revelar algunos detalles de Nicolás que le molestaban. El participante afirmó que Arrieta está acostumbrado a incomodar a los demás con sus comentarios y que ese es un comportamiento que él no está dispuesto a aceptar.

También destacó que aunque le disgusta estar peleando, se ve obligado a responderle a Nicolás porque su actitud le incomoda.

Sí o sí tengo responderle porque está pesado, cansón

Ante su inconformidad, Alexa y Alejandro le aconsejan que siga mostrando su inconformidad, ya que ser real es lo que la gente valora. Los internautas destacaron la empatía de sus compañeros, afirmando que estas actitudes contribuyen a reducir la tensión en el reality.