Juanse Laverde se sinceró tras su discusión con Alexa Torrex y dejó clara su postura sobre la salvación

Después de un desacuerdo con su compañera de liderato Alexa Torrex, Juanse Laverde se sinceró con Lorena Altamirano y dio sus impresiones sobre lo sucedido.

Juanse Laverde tilda de mentirosa a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué discutieron Alexa Torrex y Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras ser los ganadores de la prueba de salvación y no dejarse quitar ese poder, Juanse y Alexa deben ponerse de acuerdo para elegir a la persona que quieren salvar.

Alexa Torrex le dijo a Juanse que no lo va a dejar salvar a Beba, ya que el cantante está en deuda con la deportista que lo salvó cuando estuvo de líder.

El momento fue bastante tenso y dejó en evidencia las grandes diferencias que hay entre ambos.

¿Cuál fue la impresión de Juanse Laverde tras su enfrentamiento con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanse le confesó a Lorena que nunca hizo ningún acuerdo con Alexa y que ella está inventando como suele hacerlo para quedar bien.

El cantante también expresó que no entiende la actitud de su compañera, pues al dividirse los roles del liderazgo había quedado claro que se iban a respetar las decisiones.

Laverde dejó claro que no piensa permitir que Alexa se involucre en su juego y que salvará a quien considere necesario bajo su criterio, pensando en su propio avance dentro de la competencia.

La responsabilidad de salvar a un compañero no es menor, pues puede cambiar la dinámica de la competencia y alterar las estrategias de los demás participantes.

Juanse confesó que no quería ganar la prueba precisamente para evitar cargar con esa decisión, pero ahora deberá enfrentarla.

Su postura de salvar a quien él considere necesario lo coloca en un punto clave: cualquier movimiento puede fortalecer su posición o, por el contrario, generar nuevos enemigos dentro de la casa.

Hoy se llevará a cabo la prueba de beneficio y castigo entre las habitaciones, un reto que promete agitar aún más la convivencia.

Además, se vivirá otro congelado, esta vez para el cantante Juan Palau. También conoceremos al salvado de la semana, una decisión que modificará la placa de nominados.