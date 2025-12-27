Yina Calderón rompe el silencio y tilda a WestCol de “tonto con plata”

La tensión entre Yina Calderón y el streamer WestCol sigue aumentando tras los polémicos comentarios que él realizó sobre la empresaria y sus seguidores.

La situación se ha vuelto viral en redes sociales, generando un fuerte debate entre los fans de ambos creadores de contenido.

¿Qué dijo WestCol sobre Yina Calderón y sus seguidores?

En una reciente entrevista, WestCol criticó duramente a la comunidad de seguidores de Yina, calificándolos de personas sin dinero y sin criterio. Además, cuestionó que apoyaran ciertos comportamientos de la empresaria durante el evento Stream Fighters, sugiriendo que carecen de valores.

El streamer incluso aseguró que le gustaría conocer a un seguidor de Yina que tuviera recursos económicos, porque, según él, no existe ninguno. Sus palabras generaron malestar entre los fans de la creadora de contenido y provocaron una inmediata reacción de Yina.

WestCol criticó a los seguidores de Yina y los tildó como personas "pobres". (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Qué dijo Yina sobre WestCol en sus historias?

Yina compartió en sus redes un video de un seguidor, identificado como @/jhoi_jesse, quien reaccionó a los comentarios de WestCol.

En el clip, el seguidor aclaró que WestCol indirectamente se refería a él como “bruto y descerebrado” por ser fan de Yina, y respondió que no es lo mismo ser “un hombre de plata” que “un tonto con plata”.

Además, criticó a las exparejas del streamer, cuestionando como ellas pudieron sostener alguna relación sentimental con WestCol.

La empresaria compartió el video acompañándolo de su comentario directo: “un tonto con plata 😂”. Con esto, Yina dejó claro que no iba a quedarse callada ante los comentarios del streamer.

Yina ha reiterado en varias ocasiones que no le importa si sus seguidores tienen dinero o no, enfatizando que no vive de apariencias. En esta oportunidad, también aseguró que jamás volvería a trabajar con WestCol y le recordó que no debe menospreciar a las personas.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Yina dejó claro que su público no es pobre y que no hay nada de malo en no tener recursos. Además, afirmó que ya no es la misma joven que antes solía ser maltratada por otros y que ahora se siente respaldada y fortalecida frente a la polémica, especialmente gracias al apoyo de Luinny.

Yina salió a defender a su público y tildó a WestCol de ser un tonto con plata. (Foto Canal RCN)

¿Por qué empezó la polémica entre Yina Calderón y WestCol?

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida supermodelo reveló delicado diagnóstico de salud: “el universo tiene una forma de frenarte”

El conflicto se remonta al evento Stream Fighters, donde Yina debía enfrentarse a Andrea Valdiri. La empresaria decidió retirarse del enfrentamiento antes de que iniciara, lo que generó molestia en WestCol por no cumplir con lo pactado y por interrumpir el espectáculo. Sus críticas hacia ella y su comunidad surgieron a raíz de esta situación, detonando el cruce de declaraciones que hoy sigue dando de qué hablar.