Reconocida supermodelo reveló delicado diagnóstico de salud: “el universo tiene una forma de frenarte”

La supermodelo Anok Yai sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con una condición congénita que ha afectado seriamente su salud pulmonar y cardiovascular.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la modelo de 28 años compartió por primera vez el proceso médico que ha enfrentado en silencio durante el último año, una etapa marcada por síntomas progresivos, incertidumbre y una cirugía reciente que le permitió estabilizar su estado.

La confesión generó una ola de reacciones entre fanáticos, colegas de la industria de la moda y figuras públicas, quienes destacaron su valentía al hablar abiertamente sobre una situación que, según sus propias palabras, fue deteriorando su bienestar mientras continuaba trabajando.

¿Qué diagnóstico médico reveló Anok Yai?

La modelo explicó que fue diagnosticada con un defecto pulmonar congénito, una condición con la que nació, pero que permaneció asintomática durante gran parte de su vida. Este tipo de alteración afecta el funcionamiento normal de los pulmones y, en su caso, provocó un esfuerzo excesivo en el corazón, además de un deterioro progresivo del tejido pulmonar.

Según relató, el problema comenzó a manifestarse de forma evidente cuando desarrolló una tos persistente que, con el tiempo, evolucionó en dolores en el pecho, episodios de dificultad para respirar y otros síntomas que la llevaron a buscar atención médica especializada.

“Decidí superar esto mientras buscaba al médico y el momento adecuado. Rápidamente me di cuenta de que nunca habría un ‘momento adecuado’: mi salud seguiría empeorando”, expresó la supermodelo en su publicación.

Anok Yai fue diagnosticada con un defecto pulmonar congénito. (Foto Dehlin Spach / AFP)

¿Cómo se dio cuenta Anok Yai de que algo no estaba bien?

Anok Yai contó que durante años se sintió completamente saludable, por lo que jamás sospechó que convivía con una condición congénita. Sin embargo, hace aproximadamente un año comenzó a experimentar una tos constante que no desaparecía con el tiempo.

Lo que inicialmente parecía un malestar menor se transformó en señales más preocupantes: molestias torácicas, episodios de agotamiento extremo y dificultades respiratorias que afectaban su rutina diaria. Aun así, la modelo admitió que intentó mantener su ritmo laboral mientras buscaba respuestas médicas.

“Siempre pensé que podía superar cualquier cosa con esfuerzo o velocidad, pero el universo tiene una forma de frenarte y despertarte”, reflexionó.

¿Qué tratamiento recibió la supermodelo?

Tras múltiples evaluaciones, Anok Yai fue sometida recientemente a una operación pulmonar robótica, un procedimiento mínimamente invasivo que permite tratar afecciones torácicas con mayor precisión y una recuperación más rápida.

La intervención se realizó con éxito y estuvo a cargo de un equipo médico especializado, a quienes la modelo agradeció públicamente por haber identificado a tiempo la condición y brindarle una alternativa para mejorar su calidad de vida.

Este tipo de cirugía es utilizada, entre otros casos, para retirar tejido pulmonar afectado y aliviar la carga que ciertas patologías generan sobre el sistema respiratorio y cardiovascular.

Anok Yai fue sometida recientemente a una operación pulmonar robótica. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué es un defecto pulmonar congénito?

Según revistas médicas, los defectos pulmonares congénitos son alteraciones que se desarrollan durante la gestación y pueden afectar la estructura o función de los pulmones. En muchos casos, estas condiciones no presentan síntomas evidentes durante la infancia o juventud, lo que dificulta su detección temprana.

Con el paso del tiempo, pueden manifestarse a través de problemas respiratorios, infecciones recurrentes, fatiga o complicaciones cardiovasculares, especialmente si el corazón debe compensar un funcionamiento pulmonar deficiente.

El tratamiento depende del tipo y la gravedad del defecto, y puede incluir seguimiento médico, medicación o procedimientos quirúrgicos, como en el caso de Anok Yai.

Actualmente, la modelo se encuentra en etapa de recuperación y ha compartido algunas imágenes desde el hospital, donde agradeció el apoyo de su familia, amigos y personal médico. En su mensaje, aseguró que este proceso le permitió replantearse prioridades y escuchar con más atención las señales de su cuerpo.