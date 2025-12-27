Marilyn Patiño compartió un mensaje reflexivo en redes y despertó reacciones entre sus seguidores

Marilyn Patiño, una de las participantes de La casa de los famosos Colombia, cerró el año con una publicación que no pasó desapercibida. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un mensaje cargado de reflexión, resiliencia y esperanza, que muchos interpretaron como una muestra emocional de los últimos meses de su vida.

La también madre utilizó sus redes para hablar de los procesos internos, las pruebas superadas y los aprendizajes que, aunque no siempre visibles para los demás, han marcado su camino personal.

¿Qué mensaje compartió Marilyn Patiño en redes sociales?

En sus historias, Marilyn publicó un texto extenso en el que hizo un ejercicio de introspección, resaltando la fortaleza que ha desarrollado a lo largo del año y la importancia de reconocer los logros silenciosos.

En el mensaje, la actriz habló de pérdidas, momentos de confusión y etapas de cansancio, pero también de fe, sanación y confianza en que lo mejor aún está por llegar.

La actriz destacó que no todas las batallas son visibles y que mantenerse en pie, pese a las dificultades, ya es una forma de victoria personal.

“Nadie sabe por cuánto pasaste este año, pero te mantuviste fuerte y no te rendiste. Y eso, aunque nadie lo vea ya es una victoria. Antes de que este año termine, necesito recordarme que no he llegado hasta aquí por casualidad. Cada lágrima que derramé tuvo un sentido, incluso aquellas oraciones que pensé no fueron escuchadas. Hubo días de cansancio, confusión y silencio, momentos en los que sentí que nada se movía, pero aun así algo estaba obrando a mi favor.”

Además, expresó que prefiere cerrar el año reconociendo lo que aprendió y cómo creció, más allá de las pérdidas. Para ella, el tiempo no borra lo que está destinado a quedarse, y los procesos personales no se rigen por calendarios.

“No quiero medir este año solo por lo que perdí, sino también por todo lo que aprendí y la fortaleza que hoy tengo. Tal vez muchas cosas no las entendí en el proceso, pero confío en que con el tiempo todo tendrá sentido. Lo que es para mí no se vence con el calendario. Cierro este año sanando lo que dolió, ordenando lo que se desvió, y creyendo que aún pueden abrirse caminos donde parecía no haber salida. Suelto lo que pesa, respiro profundo y entro al nuevo tiempo con esperanza, porque en mi corazón sé que lo mejor aún está por venir”.

El mensaje fue recibido con numerosos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la honestidad de sus palabras y la forma en la que conectó con experiencias comunes de cierre y renovación.

Marilyn Patiño reflexiona sobre su 2025.

¿Cómo ha sido la vida personal de Marilyn Patiño fuera de cámaras?

La historia personal de Marilyn Patiño ha estado marcada por transformaciones profundas. La actriz estuvo casada con el empresario Fabián Bonilla, con quien construyó una familia y compartió varios años de relación. En 2017, la pareja se comprometió formalmente, pero poco después la noticia de su primer embarazo cambió los planes.

En 2018 nació Valentín, su primer hijo, un acontecimiento que redefinió sus prioridades y la llevó a centrar gran parte de su energía en la maternidad. Dos años más tarde, en febrero de 2020, Marilyn dio la bienvenida a su segundo hijo, Samuel.

Con el tiempo, la relación con Bonilla llegó a su fin. La actriz explicó públicamente que la separación se produjo tras descubrir situaciones que quebraron la confianza, un proceso que enfrentó mientras asumía su rol como madre de dos niños pequeños.

¿Qué momentos difíciles ha enfrentado en los últimos años?

En 2023, Marilyn volvió a captar la atención pública al revelar una noticia que generó conmoción: el fallecimiento del padre de sus hijos en circunstancias que ella describió como confusas. Aunque abordó el tema con cautela, dejó ver el impacto emocional que este hecho tuvo tanto en su vida como en la de su familia.

A pesar de los golpes personales, Marilyn ha mostrado una actitud constante de reconstrucción. Su discurso en redes, lejos de victimizarse, ha estado enfocado en el crecimiento personal, la sanación y el aprendizaje a partir de la adversidad.

A sus 41 años, la actriz sorprendió al anunciar que estaba esperando a su tercer hijo, una noticia que describió como una bendición inesperada. A comienzos de 2025 nació su hija Milagros, un nombre que, según ha expresado, simboliza esperanza, renacimiento y fe tras años especialmente complejos.

El mensaje que compartió recientemente parece conectar directamente con este nuevo capítulo de su vida: uno marcado por la resiliencia, la maternidad y la certeza de que los procesos personales no siempre se entienden de inmediato, pero dejan huellas profundas.