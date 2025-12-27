Yeferson Cossio reveló detalles de su operación: “Pensé que me estaba muriendo”

Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que habló, sin filtros, sobre el complejo episodio de salud que vivió recientemente y que lo llevó a someterse a una delicada intervención médica. El creador de contenido decidió contar su experiencia para aclarar rumores y explicar qué fue lo que realmente ocurrió.

En su testimonio, Yeferson fue enfático en desmentir las versiones que circularon en redes sociales, donde se aseguraba que su cirugía había sido consecuencia directa del consumo de dr0gas. “No fue por dr0gas ni por algo de ese estilo”, afirmó, dejando claro que su situación médica obedeció a varios factores acumulados a lo largo de los años.

El influencer explicó que durante mucho tiempo llevó un ritmo de vida acelerado, marcado por una fuerte adicción al trabajo. Según contó, incluso en momentos de descanso o celebraciones, su mente estaba enfocada en producir contenido, hacer contactos y aprovechar cualquier espacio como una oportunidad laboral, sin detenerse a escuchar las señales de su cuerpo.

¿Qué provocó realmente la crisis de salud de Yeferson Cossio?

De acuerdo con su relato, el desgaste físico y emocional fue uno de los principales detonantes. Su pareja, Carolina Gómez, respaldó esta versión y aseguró que nunca había conocido a alguien tan entregado al trabajo como Yeferson. “Él no sabe parar”, comentó, dejando en evidencia que esa exigencia constante terminó afectando seriamente su salud.

El momento más crítico ocurrió la noche del sábado 20, cuando ambos se encontraban descansando. Carolina explicó que el plan había sido tranquilo y que Yeferson se fue a dormir alrededor de la una de la mañana. Sin embargo, horas después, la situación cambió de manera abrupta. Al entrar al cuarto, notó que él estaba muy agitado e intentó tranquilizarlo sin saber que estaba atravesando una crisis mientras dormía.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Durante ese momento, Yeferson recibió varias llamadas de dos amigos. Él mismo describió lo ocurrido como “una cosa de Dios”, ya que Carolina, algo poco habitual, estaba despierta y decidió contestar una videollamada por una sensación de preocupación. Al despertar, Yeferson comenzó a presentar síntomas alarmantes: hiperventilación, dificultad para respirar y un fuerte dolor en el pecho.

Ante la gravedad de la situación, intentaron aliviar el malestar encendiendo un aire acondicionado para refrescar el ambiente, pero los síntomas no desaparecieron. Carolina pidió ayuda a un amigo cercano y Yeferson solicitó la presencia de un médico. Al enterarse de que la atención podría tardar entre una y dos horas, decidió que lo mejor era acudir de inmediato a urgencias.

Carolina aseguró que en ese instante comprendió la gravedad del momento. Afirmó que él no se quejaba nunca, así que si pidió ir a urgencias fue porque estaba realmente mal. Durante el traslado, Yeferson comenzó a vomitar, aunque esto no alivió ninguno de los síntomas.

Al llegar al primer hospital, el creador de contenido manifestó su inconformidad con la atención recibida, la cual calificó como deficiente. Incluso relató que el trato cambió cuando el personal médico reconoció que se trataba de una figura pública. Ante la falta de insumos básicos, Carolina tuvo que pedirle al escolta que llevara almohadas y cobijas desde el hotel.

Yeferson Cossio pidió asistencia médica, pero terminó yendo a urgencias. (Foto Canal RCN)

¿La operación de corazón de Yeferson Cossio fue por excesos?

Más adelante, Yeferson explicó que el consumo excesivo de sustancias durante varios años sí afectó su corazón, pero aclaró que no fue el detonante inmediato de la crisis. Según dijo, su cuerpo ya venía enviándole señales de alerta, como episodios previos de dolor intenso que casi lo llevaron en otras ocasiones a urgencias.

Al sentirse inseguro en el primer centro médico, decidió trasladarse a otro hospital. Durante el camino, se desmayó en varias ocasiones y el dolor en el pecho aumentó, lo que incrementó el temor por su estado. En el nuevo hospital fue atendido de manera oportuna y le realizaron todos los exámenes correspondientes para evaluar su corazón.

Artículos relacionados La casa de los famosos Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos

Yeferson también reveló que decidió no contarle de inmediato a su hermana, Cintia Cossio, para no preocuparla. Sin embargo, cuando ella se enteró, no ocultó su molestia por no haber sido informada a tiempo. El influencer confesó que intentó hacerla reír para aliviar la tensión, aunque reconoció que fue un error no decirle la verdad desde el principio.

Finalmente, tras la intervención médica, Yeferson aseguró que todo salió bien y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó que esta experiencia le dejó una lección clara: bajar el ritmo, escuchar a su cuerpo y priorizar su salud.