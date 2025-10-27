Reconocido futbolista del FC Barcelona compró la mansión de Piqué y Shakira: ¿de quién se trata?

En las últimas horas, una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol español ha acaparado la atención mediática al demostrar su interés en la mansión en la que la cantante colombiana Shakira vivió durante años con Gerard Piqué , antes de confirmar su ruptura.

¿Quién es el reconocido futbolista que está interesado en comprar la mansión de Shakira y Piqué?

El nombre de Lamine Yamal se ha convertido en tendencia en los últimos meses al ser una de las nuevas promesas del Fútbol Club Barcelona, en el que ha demostrado su gran habilidad al tener la posición de extremo en el equipo.

Lamine Yamal compró la lujosa mansión de Shakira y Piqué. | AFP: Manaure Quintero

Además, Lamine, quien tiene en la actualidad 18 años, ha demostrado el interés en tener la lujosa mansión del exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué y Shakira, una de las cantantes más escuchadas del mundo.

Según lo han confirmado varios medios de comunicación españoles, el futbolista ha demostrado su gran interés para obtener la lujosa mansión de una de las exparejas más conocidas en el mundo del entretenimiento.

¿Cuánto cuesta la mansión de Shakira y Piqué en la actualidad?

Tal como lo ha revelado la prensa internacional, la lujosa residencia de Shakira y Piqué tiene el precio estimado de 14 millones de euros , al contar con más de 3.8000 metros cuadrados y contar con las respectivas áreas personales y de descanso, lo que la hacen tan llamativa.

Sin duda, la venta de la residencia se ha convertido en tema de conversación por parte de todos los fanáticos del FC Barcelona, pues, Lamine Yamal es una de las figuras más representativas del equipo a nivel internacional.

¿Cuánto le costó la mansión a Lamine Yamal? | AFP: JohnMacDougall

Desde luego, la venta de la residencia de Shakira y Piqué podría marcar un importante paso en la disolución patrimonial de la expareja, quienes terminaron en el pasado a causa de un hecho de infidelidad por parte del español con su actual pareja, Clara Chía.

¿Quién es la actual pareja de Lamine Yamal?

En los últimos meses, Lamine Yamal no solo se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del momento, sino que también, por su actual relación con la famosa cantante argentina: Nicki Nicole, expareja de Peso Pluma.

Por su parte, muchos internautas han generado diversos comentarios en las plataformas digitales al ver que Lamine podría vivir en su nueva residencia con la cantante argentina, aunque no lo han confirmado públicamente.