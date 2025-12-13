Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en el fútbol! Falleció joven promesa del fútbol a sus 15 años: esto se sabe

El reconocido equipo donde jugaba el joven futbolista de 15 años fue el encargado de confirmar la lamentable noticia de su deceso.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció el futbolista Emery Morales
Esto se sabe del fallecimiento del futbolista Emery Morales. (Fotos Freepik)

En la jornada del 13 de diciembre se confirmó el fallecimiento de un joven futbolista a sus 15 años de edad.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el futbolista de 15 años que falleció?

El fútbol vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de una joven promesa del deporte a los 15 años, una noticia que ha causado conmoción entre aficionados, clubes y compañeros, quienes lamentan la partida de un talento que apenas comenzaba a forjar su camino en las canchas.

El Rayo Vallecano de Madrid y la Fundación Rayo Vallecano confirmaron el fallecimiento de Emery Morales, joven futbolista perteneciente a la academia del club, a través de un comunicado oficial en el que expresaron su consternación por la noticia y enviaron un mensaje de solidaridad a sus padres, familiares y amigos.

Rayo Vallecano de Madrid y Fundación Rayo Vallecano están consternados por el fallecimiento de Emery Morales, jugador de la academia. Transmitimos nuestro más sentido pésame a sus padres, familiares y amigos.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento del futbolista Emery Morales?

La inesperada muerte del futbolista, considerado una de las promesas más destacadas de su generación, ha generado una ola de mensajes de dolor y solidaridad en el mundo del fútbol.

Aunque su carrera apenas daba sus primeros pasos, ya era reconocido por su disciplina, talento y proyección, cualidades que lo habían llevado a destacarse en divisiones menores y a despertar grandes expectativas.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta ahora, el fallecimiento del joven habría ocurrido por causas naturales.

Sin embargo, no se han entregado mayores detalles oficiales, por lo que el club se ha limitado a rendir homenaje a su memoria y a destacar el impacto que dejó en su proceso formativo.

Falleció el futbolista Emery Morales
La muerte del jugador Emery Morales ha causado conmoción. (Fotos Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué equipos y jugadores han reaccionado al fallecimiento del futbolista Emery Morales?

La sorpresiva muerte de esta joven promesa del fútbol español han conmocionado a varios de sus colegas y equipos de La Liga.

Entre los que se han pronunciado están UD Las Palmas, Atlético de Madrid, Osasuna, entre otros, que han enviado mensajes de condolencias a los familiares y amigos del joven de 15 años.

Nos unimos al dolor por el fallecimiento de Emery y enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz.

Asimismo, La cuenta de X de la primera división española se pronunció para enviar su sentido pésame tras lo sucedido con el futbolista.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Betty, la fea y Ryan Castro captados juntos Betty la fea

Se viraliza video de protagonista de Betty, la fea junto a Ryan Castro bailando, ¿el multiverso?

La inesperada aparición de la icónica protagonista de Yo soy Betty, la fea, Ana María Orozco, al lado de Ryan Castro despierta curiosidad.

Miss Finlandia, Sara Dzafce, perdió su título tras publicación discriminatoria Miss Universo

Miss Finlandia pierde su título tras publicación discriminatoria luego de competir en Miss Universo

La organización de Miss Finlandia emitió un extenso comunicado revelando los motivos que los llevó a tomar la radical decisión.

Lo más superlike

Dani Duke se sinceró sobre cambios en su vida Dani Duke

Dani Duke reapareció en redes y sorprendió al hacer sincera confesión sobre su vida

Dani Duke se sinceró sobre un proceso que viene adelantando en su vida en el último tiempo y dejó revelador mensaje.

Feid anunció a través de Instagram el estreno de su documental “XTHE ENDX”. Feid

¡Fin de una era! Feid anuncia su documental “XTHE ENDX” ¿cuándo se estrena?

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue