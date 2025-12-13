Maluma sorprendió con confesión sobre su hija en final de Atlético Nacional y Medellín

Maluma siempre ha sido abierto a hablar de su pasión por el fútbol, el cantante paisa ha dejado claro en más de una ocasión que su máximo sueño era ser futbolista.

¿Qué reveló Maluma en el partido entre Atlético Nacional vs. Medellín?

El 13 de diciembre Atlético Nacional y Medellín se enfrentan en el primer partido de dos de la final de la Copa BetPlay en el estadio Atanasio Girardot.

Este clásico paisa hizo que miles de personas se dieran cita en la capital antioqueña, entre ellos varias celebridades como Maluma.

El cantante antioqueño fue uno de los invitados de honor del equipo 'Verdolaga', y el equipo de Win Sports aprovechó para entrevistarlo y preguntarle por sus sensaciones al estar en este momento con su conocido amor por el fútbol y tras haber pasado por las inferiores de Nacional.

Me acuerdo hace como 15 años que venía y estaba sentado por allá lejos, y hoy en día estar acá en la cancha, ya había estado aquí cantando, pero nunca con el club, me siento muy feliz.

Maluma se sinceró tras estar en la final de Atlético Nacional y Medellín. (Foto | AFP / Candice Ward)

¿Qué dijo Maluma sobre su hija Paris y el fútbol?

Maluma habló de su pasado en el equipo verdolaga y cuando soñaba con ser futbolista profesional, asegurando que tenía un emotivo recuerdo cuando iba a alentarlos desde la triuba.

El artista antioqueño aseguró que no tenía palabras para describir lo que sentía al volver a estar en el estadio Atanasio Girardot apoyando al equipo de sus amores.

La gente no sabe lo que significa para mí estar acá, sigue siendo mi sueño.

Asimismo, el cantante confesó que su hija ya también es hincha de Atlético Nacional y que el club le ha enviado varios regalos.

La niña es hincha de Nacional, del club le mandaron un camiseta chiquita.



El artista aseguró que desde hace más de 10 años no iba a ver un partido del equipo antioqueño y que por eso, era indescriptible lo que sentía al volver a la cancha: "Hace rato no venía al estadio, hace más de 10 años, es un momento emotivo y personal".