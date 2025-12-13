Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo comparte conmovedor video de su papá: "hoy también te pienso igual que ayer"

Maleja Restrepo compartió un emotivo video de su papá con un mensaje que él le dedicó y que ha conmovido a sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Maleja Restrepo, modelo y presentadora de televisión
Maleja Restrepo compartió un conmovedor video de su padre dedicándole unas lindas palabras. (Foto: Canal RCN)

Maleja Restrepo recurrió a sus redes sociales para mostrar a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram un emotivo video en el que su fallecido padre le dedicaba unas tiernas palabras.

¿Qué video compartió Maleja Restrepo sobre su papá que conmovió a sus seguidores?

La temporada navideña ha llenado de emoción a la presentadora y modelo colombiana Maleja Restrepo, quien compartió un emotivo video de su padre, Ramiro de Jesús Restrepo, cuando aún estaba con vida.

Maleja Restrepo, modelo y presentadora de televisión
Maleja Restrepo dejó ver a sus fans con un emotivo video cuánto extraña a su padre. (Foto: Canal RCN)

En la grabación, su padre aparece sentado en una silla, mientras de fondo se escucha a Maleja, de 40 años, contar que él quería enviar un saludo a sus seguidores.

Luego, Don Ramiro, con su característico porte amable, agradeció a los fans de su hija y la describió como un ser humano único, definiéndola en dos palabras: alegría y felicidad.

De igual manera, se observa como la también influencer le expresa a su padre que lo ama y que la agradaba que estuviera en su casa.

¿Qué comentó Maleja Restrepo sobre el video que compartió de su padre?

Junto al videoclip, que ha recibido miles de “me gusta” y cientos de comentarios, Maleja dejó ver en la descripción que todavía extraña profundamente a su querido papá y que siempre lo lleva presente en sus pensamientos.

Hoy también te pienso, igual que ayer, que antier y como todos los días. Pensarte se volvió lo único constante en mi día a día", escribió.

Sus emotivas palabras han conmovido a sus seguidores, quienes no dudaron en expresar cariño y recordar con afecto a Don Ramiro, destacando la hermosa relación que compartía con su hija.

¿De qué murió el papá de Maleja Restrepo?

Fue en la mañana del pasado 23 de septiembre cuando la modelo anunció a través de sus redes sociales que su padre había fallecido.

Aunque no se revelaron las causas exactas, en la publicación que Maleja dio a conocer ese día, por medio de los comentarios algunos usuarios relataron que Don Ramiro pasó sus últimos días bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica del Occidente en Bogotá.

Maleja Restrepo, modelo y presentadora de televisión
Maleja Restrepo dio a conocer por medio de sus redes sociales la pérdida de su padre. (Foto: Canal RCN)
