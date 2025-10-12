Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo se pronunció sobre el temblor que sacudió a Colombia

Maleja Restrepo compartió un curioso mensaje tras el temblor que sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de diciembre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Maleja Restrepo habló del temblor que sorprendió a Colombia y esto fue lo que contó
Maleja Restrepo habló del temblor que sorprendió a Colombia y esto fue lo que contó. (Foto Canal RCN).

El sueño de los colombianos se vio interrumpido este miércoles 10 de diciembre tras experimentar un evento sísmico de magnitud 5.8 que sacudió diversas regiones del país. La reconocida presentadora Maleja Restrepo compartió un curioso mensaje con el que manifestó su preocupación por sus seguidores.

¿Qué dijo Maleja Restrepo sobre el temblor que sacudió a Colombia?

A las 3:28 a.m. de este miércoles 10 de diciembre, edificios y calles de la capital se sacudieron durante el sismo de magnitud 5.8, aunque esta eventualidad despertó a diversas familias, hubo quienes apenas hasta despertar se enteraron del suceso.

¿Tembló en Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA
¿Qué hacer en caso de sismo? | Foto: Freepik

Entre las celebridades que se pronunciaron al despertar estuvo la reconocida presentadora Maleja Restrepo, quien, por medio de un mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, quiso saber cuántos de ellos había experimentado el sismo.

Según comentó, ella hizo parte de las personas que se despertó con el movimiento telúrico, por lo que manifestó que esperaba que todos sus seguidores estuvieran bien ya que habría sido muy fuerte. Así mismo, mencionó que ella así lo había sentido.

“Buenos días, espero estén todos bien. A las 3:28 a.m. tembló. Yo lo sentí durísimo (el temblor), ¿ustedes?”

Con esto, Maleja habría generado conversación entre sus seguidores, quienes habrían aprovecharon para contar cómo vivieron el movimiento telúrico durante la madrugada.

¿Maleja Restrepo vive en Bogotá?

Vale la pena recordar que Maleja Restrepo, su esposo Tatán Mejía y sus hijas, no viven en la capital colombiana, pero sí muy cerca de ella, pues su casa se encuentra en medio de un terreno rodeado de naturaleza en donde no existe riesgo de que estructuras macizas, a excepción de árboles, puedan afectarlos.

Durante un sismo aléjate de ventanas, espejos, puertas exteriores y objetos
Durante un sismo aléjate de ventanas, espejos, puertas exteriores y objetos que puedan caerte

Incluso, Maleja Restrepo se mostró bastante tranquila mientras enseñaba cómo se encontraba su casa y su enorme jardín, además de una de sus mascotas.

Por lo pronto, la presentadora no ha compartido más contenido sobre su experiencia, al igual que su esposo.

