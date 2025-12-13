Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Se viraliza video de protagonista de Betty, la fea junto a Ryan Castro bailando, ¿el multiverso?

La inesperada aparición de la icónica protagonista de Yo soy Betty, la fea, Ana María Orozco, al lado de Ryan Castro despierta curiosidad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Betty, la fea y Ryan Castro captados juntos
Betty, la fea y Ryan Castro generan misterio. (Fotos Canal RCN y AFP: Romain Maurice)

Los nombres de Beatriz Aurora Pinzón Solano y el cantante de reguetón Ryan Castro se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de un video que se viralizó en el que se ven juntos.

¿Cuál es el video viral de Betty, la fea y Ryan Castro bailando?

En redes sociales se empezó a viralizar un video del ‘Cantante del Ghetto’ y el personaje principal de Yo soy Betty, la fea, interpretado por Ana María Orozco juntos.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en plataformas como Instagram, X y TikTok, muestran a Ana María Orozco caracterizada como Betty compartiendo escena con Ryan Castro en un contexto que pocos esperaban.

En el video se observa a Betty con Ryan Castro vestidos con las camisetas de la Selección Colombia y junto a otras personas a su alrededor.

Betty, la fea y Ryan Castro juntos
Betty, la fea y Ryan Castro fueron captados con camiseta de Colombia. (Fotos Canal RCN y AFP: Dimitrios Kambouris)

¿Por qué Betty, la fea y Ryan Castro estaban juntos?

En el audiovisual se observa a Ana María Orozco bajo su personaje luciendo una camiseta de la Selección Colombia con una falda de flores, sacando sus pasos más recordados en la novela del Canal RCN.

La combinación entre uno de los personajes más recordados de la televisión colombiana y una de las figuras más populares del género urbano no pasó desapercibida y las especulaciones no paran.

Muchos han empezado a debatir si se trataría de un video musical del cantante al que habría invitado a la actriz bajo su icónico personaje de Beatriz Aurora Pinzón Solano o el cantante fue llevado a alguna grabación de Betty, la fea.

Aunque no se han confirmado la razón de este inesperado junte, algunos también apuntan a que la razón del encuentro estaría relacionada con una colaboración de tipo publicitario y promocional, en la que se busca apelar a la nostalgia que despierta Yo soy Betty, la fea y fusionarla con el impacto actual de la música urbana.

Asimismo, muchos internautas han tomado el video para hacer divertidos memes como por ejemplo "Dios, si no es para mí, muéstrame a Ryan Castro bailando con Betty" o "Qué encuentro más random".

