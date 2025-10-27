¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el segundo grupo y cómo elegir a tu preferida

A medida que el tiempo avanza, los televidentes están a la expectativa de los participantes que estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

El momento ha llegado: las votaciones para elegir a la próxima habitante del reality está en tus manos, lo puedes hacer a través del siguiente enlace: lacasadelosfamososcolombia.com Aquí todo sobre el segundo grupo de las aspirantes que quieren entrar al reality del que todos ya están hablando en las plataformas digitales. Recuerda que tu voto será clave.

Las votaciones para este segundo grupo estarán hasta el domingo 2 de noviembre a las 4 p.m. Ese mismo día, se conocerá el nombre de la segunda participante a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Alejandra Martínez Soto, la deportista e influencer que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Creadora de contenido digital, deportista y empresaria, oriunda de Manzanares Caldas, María Alejandra Martínez es una de las aspirantes para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Su belleza, disciplina y carisma, prometen ser ideales para estar en el reality.

Ella es Alejandra Martínez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En los últimos años, María Alejandra ha demostrado que tiene un estilo de vida saludable al compartir varias de sus rutinas deportivas mediante sus redes sociales. Además, en la actualidad se encuentra soltera.

Si crees que María Alejandra es la aspirante ideal para que entre al reality por su competitividad, la decisión está en tus manos, ¿apoyarías su entrada a la casa más famosa del país?

¿Quién es Alexa Torrex, cantante y creadora de contenido que aspira entrar a La casa de los famosos Colombia?

Reconocida en redes sociales por su espontaneidad, ser una reconocida cantante, nacida en Cúcuta, Alexa Torrex es una de las aspirantes del segundo grupo del reality, en el que espera cautivar con su seguridad.

Ella es Alexa Torrex, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Alexa se encuentra en una relación sentimental. Además, espera demostrar que la seguridad y criterio son bases fundamentales en su personalidad, en especial por sus "no negociables".

Si te gusta una persona llena de creatividad, liderazgo y criterio, Alexa es la aspirante ideal para que votes por ella, ¿crees que Alexa es la aspirante ideal para demostrar seguridad en la competencia?

¿Quién es Clara Diago, la creadora de contenido que aspira entrar a La casa de los famosos Colombia?

Creadora de contenido digital, comunicadora social y periodista, oriunda de Girardot, Cundinamarca, Clara Diago es una de las aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Clara Diago aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En los últimos años, Clara ha demostrado tener un estilo de vida saludable al compartir varias de las rutinas que realiza en su cotidianeidad.

Así también, ha demostrado un gran interés por la moda, tal como lo ha demostrado en sus redes sociales. Por el momento, está en unión libre.

La decisión está en tus manos, si consideras que la belleza de Clara, la delicadeza, el carácter y la disciplina son factores ideales para verla en la competencia, vota por ella.

¿Quién es Eli López, la creadora de contenido que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Modelo y creadora de contenido digital, Elizabeth López , más conocida como Eli, es una de las aspirantes que aspira entrar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Elizabeth López aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad se encuentra soltera, pues disfruta en llevar a cabo cada uno de sus proyectos a nivel profesional y personal. También, demuestra en sus redes sociales que es amante por los caballos.

Si crees que Eli López es la candidata ideal para entrar a la competencia y cautivar con su belleza, arrolladora personalidad y la disciplina que demuestra en su vida, no olvides votar por ella.

¿Quién es Paola Cospi, la modelo Fitness que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Creadora de contenido fitness, Paola Andrea Caños Ospina , es una de las aspirantes a La casa de los famosos Colombia, quien espera sorprender a los televidentes con su belleza, deporte y carismática personalidad.

Ella es Paola Cospi aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Oriunda de Medellín, la influenciadora también conocida como Paola Cospi, ha demostrado a través de sus redes sociales que la disciplina es un factor indispensable en su vida, en especial por lo intutitiva que es.

Si consideras que Paola Cospi es la aspirante ideal para ingresar a la casa más famosa del país, recuerda votar por ella.

¿Quién es Tina Janna, la modelo que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Modelo, creadora de contenido digital y abogada especializada en propiedad intelectual y derechos de autor, Valentina Janna Felizola, o más conocida en redes sociales como Tina Janna , es una de las aspirantes a La casa de los famosos Colombia.

Ella es Tina Janna aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad Tina es oriunda de la ciudad de Valledupar y se encuentra soltera. Así también, espera demostrar que la creatividad y la espontaneidad son factores fundamentales en su personalidad.

Si consideras que Tina Janna cumple con todas tus expectativas para que ingrese a la competencia, vota por ella.

¿Cómo votar por tu aspirante favorita de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será confirmado en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu participante preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto: