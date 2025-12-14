Karina García opinó sin filtros sobre la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez, ¿qué dijo?

Karina Garcíanuevamente dio de qué hablar en redes sociales luego de que decidiera opinar abiertamente sobre un tema que ha causado polémica en redes sociales ademas de defender públicamente a su amiga Yaya Muñoz.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Qué dijo Karina García sobre las relaciones que dividen los gastos 50/50?

En medio de una entrevista que la paisa concedió al programa 'Tamo en Vivo' de Dímelo King, Valentino Lázaro no dudó en preguntarle por su opinión respecto a las relaciones de parejas en las que se dividen los gastos 50/50, interrogante que la llevó a hablar sin filtros sobre este tema que ha sido ampliamente comentado en redes.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe hizo un house tour de su nueva casa tras anunciar repentina separación con Paola Jara

"Les voy a ser muy sincera, cuando uno realmente está enamorado, uno siempre quiera hacer equipo con esa persona, que pasa, yo soy segura que a Yaya le ha gustado los hombres super abundantes que la tengan como una reina, pero, ella en este momento esta super enamorada de su hombre y tampoco está mal que sean un equipo", señaló la antioqueña.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sufrió caída en pleno concierto en Bogotá: así quedó registrado

¿Por qué Karina García defendió públicamente a Yaya Muñoz? Esta es la razón

Frente a este tema, por el cual ha sido duramente criticada Muñoz, García continuó diciendo que lo importante es que ella se siente bien con su relación, pues al final ella está feliz con el hecho de tener un noviazgo bajo esas reglas o condiciones.

Posteriormente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se refirió a José Rodriguez, actual pareja de Yaya, a quien describió como un hombre muy lindo y sobre todo muy especial y atento con su amiga.

¿Cuál fue la confesión que Karina García hizo de la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Mientras elogiaba al también exparticipante del reality de convivencia, Karina no dudó en revelar un dato sin pedir la autorización de Yaya, pues comentó que incluso lo que muchos desconocen es que José se hace cargo de un gran porcentaje de los gastos de la casa, puntualmente el arriendo y los servicios.

Karina García opinó sobre la relación de Yaya y José. Foto | Canal RCN.

Al escuchar las declaraciones de su amiga, Yaya admitió que cometió un erro al decir que entre ella y José todo era 50/50, pues en realidad a lo que hacía referencia es que en su relación todo se hace equipo.