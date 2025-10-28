Fan pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Shakira en Cali y el momento se volvió viral

La gira mundial de Shakira convirtió a Cali en el centro de la emoción. El estadio Pascual Guerrero se llenó por completo durante las dos noches de presentación, en las que miles de asistentes corearon sus grandes éxitos. Sin embargo, entre luces y música, un gesto inesperado se robó la atención del público.

¿Qué momento sorprendió en el concierto de Shakira en Cali?

Shakira regresó a la capital vallecaucana después de 19 años con un espectáculo que combinó sus clásicos con los temas de su más reciente álbum “Las mujeres ya no lloran World Tour”. Pero, uno de los momentos más recordados de las noches del 25 y 26 de octubre no ocurrió en el escenario, sino entre los asistentes.

Shakira fue testigo de un romántico gesto en medio de su presentación / (Foto de AFP)

Durante la interpretación de ‘Antología’, un joven se arrodilló y pidió matrimonio a su novio frente a miles de espectadores. La respuesta fue inmediata. Un “sí” lleno de emoción, desató los aplausos del público. El video, captado por varios fanáticos, se viralizó rápidamente en TikTok y fue destacado por su emotividad.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio durante el concierto de Shakira en Cali?

Tras recibir la respuesta, ambos se abrazaron entre lágrimas y sonrisas, mientras los asistentes celebraban el momento con gritos y aplausos. La escena, llena de alegría y ternura, quedó registrada en decenas de videos que circularon por redes sociales.

Desde el escenario, Shakira sonrió al notar lo que ocurría sin detener su interpretación. En redes, los internautas resaltaron la naturalidad del gesto y la respuesta del público, destacando que los conciertos de la artista se han convertido en espacios donde el amor se celebra sin etiquetas.

¿Qué impacto dejó el paso de Shakira por Cali?

Más allá del compromiso que se volvió viral, las presentaciones de Shakira dejaron un notable impacto cultural y económico en la ciudad. Según la Alcaldía de Cali, los conciertos impulsaron distintos sectores, especialmente el hotelero, gastronómico y de transporte, que registraron una alta demanda durante el fin de semana.

Shakira continuará su gira con una presentación en Bogotá / (Foto de AFP)

El evento también generó empleos temporales y fortaleció la oferta turística, consolidando a la capital del Valle como una de las paradas más importantes del recorrido latinoamericano de la barranquillera.

Tras su paso por Cali, Shakira continuará su gira con una presentación el 1 de noviembre en Bogotá, donde buscará repetir la conexión y la energía vividas junto a sus seguidores de la capital colombiana.