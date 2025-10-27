Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tiktoker revela que Juan David Tejada, ex de Aida Victoria, le escribía en secreto y muestra el chat

Un video viral muestra los mensajes que Juan David Tejada le habría escrito por años a la tiktoker Alexa Narváez.

Por: superlike.com
Un video viral muestra los mensajes que Juan David Tejada le escribía a Alexa Narváez
Juan David Tejada le habría escrito a Alexa Narváez durante años / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El nombre de Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, volvió a mover las redes luego de que la creadora de contenido, Alexa Narváez, revelara los mensajes que él le habría enviado durante varios años.

¿Qué mostraba el video de Alexa Narváez sobre Juan David Tejada?

En redes sociales comenzó a circular un video publicado por Alexa Narváez, en el que exhibió la bandeja de mensajes directos de su cuenta de Instagram. Según destacó, allí se pueden ver varios intentos de contacto de Juan David Tejada, que estarían desde 2021 hasta 2024.

¿Qué mostraba el video de Alexa Narváez sobre Juan David Tejada?
Alexa Narváez reveló los mensajes que recibía de Juan David Tejada / (Foto de Freepik)

En la grabación aparecen algunos textos que Tejada le habría enviado de forma reiterada a lo largo del tiempo. Entre ellos, frases como: “Tan linda”, “Hola mujer linda, me gustaría conocerte, ¿me dejas ser tu amigo?” o “¿Por qué eres tan bella?”.

¿Cómo respondió Alexa Narváez a los mensajes de Juan David Tejada?

En la grabación, Narváez no solo mostró los mensajes, sino que también expresó su inconformidad con la actitud del creador de contenido.

En su mensaje, cuestionó si Tejada realmente era merecedor de una mujer como Aida Victoria, asegurando que su intención era invitar a reflexionar sobre este tipo de comportamientos en redes sociales.

“Un man que le escribe a toda vieja que vea. El que es, no dejará de ser jamás”, escribió.

¿Cómo respondió Alexa Narváez a los mensajes de Juan David Tejada?
Alexa Narváez afirma que las historias de Aida Victoria le causaron indignación / (Foto del Canal RCN)

Además, Narváez explicó que su reacción surgió después de ver las historias de Aida, las cuales, destacó, le causaron indignación al recordar episodios en los que, destacó, se habría tratado de manera injusta a una mujer por intentar poner límites o darse a respetar.

¿Quién es Alexa Narváez, la patrullera que mostró los mensajes de Juan David Tejada?

Alexa Narváez ha ganado gran reconocimiento en redes sociales. Originaria de Cali, se ha vuelto viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores gracias a sus fotografías y videos.

Su popularidad digital la ha llevado a ser vista como una especie de “embajadora digital”, ya que combina su labor profesional con la promoción del fútbol colombiano, ámbito en el que su presencia en eventos deportivos suele llamar la atención de los hinchas.

La publicación de Alexa Narváez continúa generando comentarios en redes. Hasta el momento, ni Juan David Tejada, ni Aida Victoria Merlano se han pronunciado públicamente sobre el video, que sigue circulando en distintas plataformas y avivando el debate sobre los límites del comportamiento en línea.

