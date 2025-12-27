Agente de policía sorprendió e hizo sonrojar al 'Tino' Asprilla con curiosa petición: así reaccionó

Faustino Asprilla es sin duda alguna una de las grandes leyendas del balompié en Colombia y su personalidad siempre ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento.

¿Cuál fue la petición que agente de policía le hizo al 'Tino' Asprilla?

En medio del partido por la despedida de Mario Alberto Yepes, el exdelantero colombiano se encontró con una situación que nadie esperaba.

Una agente de la Policía Nacional se le acercó con una solicitud que rompía el protocolo: quería un mensaje especial para Navidad, advirtiéndole de manera jocosa que no fuera algo cualquiera.

Un mensaje lindo, no me vaya a dar cualquier mensaje.

El Tino, acostumbrado a bromas y ocurrencias, reaccionó con una mezcla de sorpresa y timidez. Entre risas y un leve sonrojo, accedió a grabar el mensaje tal como lo pidió la oficial, dejando a todos los presentes encantados con su espontaneidad.

Feliz Navidad y feliz año para todos los policías, son unos héroes, mis respetos, Dios y patria.

¿Qué reacciones ha dejado la reacción del 'Tino Asprilla' ante petición de agente de policía?

El gesto no tardó en viralizarse en redes sociales en donde muchos han expresado la gracia que les causó el video por la directa petición de la policía.

Asimismo, muchos destacaron la reacción del Tino, quien no ocultó su asombro al sentirse 'regañado' por la agente de policía que quería un saludo especial para sus compañeros.

Algo que también llamó la atención fue la belleza de la agente de policía, quien lucía su uniforme de manera pulcra.

Tino Asprilla no se ha pronunciado sobre video viral con policía. (Foto AFP)

Como todo en redes sociales, algunos internautas se pusieron en la tarea de investigar la identidad de la agente de policía que intimidó al Tino Asprilla y dieron con su identidad, siendo Gina Pinzón su nombre.

La agente de policía es bastante activa en redes sociales en donde comparte detalles de su vida personal y profesional siendo elogiada por su físico y carisma.

Hasta el momento el exfutbolista de la Selección Colombia no se ha pronunciado al respecto sobre este video viral.