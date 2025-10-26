Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

La noticia de que un actor colombiano fue condenado a cadena perpetua en Londres ha causado gran impacto internacional.

Las autoridades lo hallaron culpable del h0micidio de dos hombres en su apartamento, cuyos restos fueron posteriormente transportados en maletas.

¿Quién es el famoso actor colombiano condenado a cadena perpetua en Londres?

El implicado es Yostin Andrés Mosquera, un actor de cine para adultos de 35 años, quien recibió dos condenas de cadena perpetua con un tiempo mínimo de cumplimiento de 42 años, además de 16 meses adicionales por posesión de material infantil inapropiado.

El tribunal de la Corona de Woolwich advirtió que Mosquera podría pasar el resto de su vida en prisión.

El implicado es Yostin Andrés Mosquera, un actor de cine para adultos de 35 años. (Foto FreePik)

De acuerdo con la investigación, Mosquera mantenía una relación con las víctimas, identificadas como Paul Longworth (71 años) y Albert Alfonso (62 años).

Se conoció que el actor había viajado en varias ocasiones al Reino Unido para visitarlos, y que ellos también habían estado en Colombia. Sin embargo, fue durante su último encuentro, en julio de 2024, en Londres cuando ocurrieron los hechos.

El fiscal del caso señaló que, después del crimen, el colombiano intentó transferir dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas.

¿Cómo fue descubierto Yostin Andrés Mosquera del delito?

Las autoridades británicas fueron alertadas por un residente del área de Bristol, quien llamó a la línea de emergencias tras observar a un hombre con actitud sospechosa en el puente colgante de Clifton, al suroeste del Reino Unido.

El testigo reportó que el individuo arrastraba una maleta de la que parecía salir un líquido rojizo.

“Necesitamos a la policía aquí rápido. Tenemos a un hombre que está arrastrando una maleta. Un hombre negro. Cuando fuimos a hablar con él, no habla inglés e intentaba traducir”, explicaba el residente en la llamada.

Un ciclista que hablaba español ayudó a comunicarse con Mosquera, quien explicó que debía recoger otra maleta al otro lado del puente antes de escapar del lugar.

El colombiano fue visto en el puente colgante de Clifton con unas maletas sospechosas. (Foto FreePik)

Sin embargo, dejó una de las maletas atrás, alegando que contenía piezas de automóviles, aunque el testigo notó que el olor no correspondía al de aceite ni a ningún otro fluido similar.

La policía acudió rápidamente al sitio y, al revisar las maletas, encontró restos humanos. Gracias a una etiqueta adherida al equipaje, los agentes pudieron localizar la vivienda de las víctimas, donde hallaron otras partes de los cuerp0s, incluidas las cabezas, almacenadas en un congelador.

Según el reporte judicial, Mosquera convivía con la pareja en su residencia de Londres cuando ocurrieron los hechos. Parte de los restos fueron preservados en el apartamento y otros trasladados posteriormente hasta Bristol.

El actor fue detenido tres días después del hallazgo inicial, en una estación de tren de esa misma ciudad.

Durante el proceso judicial, la policía metropolitana explicó que la investigación fue especialmente difícil debido a la naturaleza de las grabaciones encontradas, las cuales mostraban prácticas íntim4s extremas entre Mosquera y una de las víctimas, lo que hacía parte de su dinámica personal.

Durante la audiencia, el juez sostuvo que existían indicios claros de que el acusado planeaba vender la propiedad de la pareja, y concluyó que los ataques fueron motivados por un interés económico.