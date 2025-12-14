El doloroso adiós de Lina Tejeiro a su perrito Romeo: "la casa se siente muy vacía sin ti"

Lina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal. A través de un emotivo mensaje, la actriz reveló que Romeo, su mascota y fiel compañero durante más de ocho años, falleció, una pérdida que la tiene visiblemente afectada y con el corazón roto.

En su publicación, Lina abrió su corazón y compartió el duro proceso que vivió junto a su perro en los últimos meses. Según contó, todo comenzó hace cuatro meses, el mismo día en que iniciaba los ensayos de su más reciente obra de teatro, cuando Romeo enfermó de pancreatitis. Desde ese momento, ambos emprendieron una lucha constante para sacarlo adelante.

¿Cómo fue el doloroso adiós de Lina Tejeiro a su fallecida mascota Romeo?

“Luchamos juntos hasta que lograste salir adelante”, escribió la actriz, recordando que Romeo estuvo un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimentación cada seis horas. Durante ese tiempo, Lina estuvo a punto de abandonar el proyecto teatral para poder acompañarlo en la clínica. Sus días transcurrían entre ensayos y visitas médicas, con el apoyo constante de su mamá y su hermano, quienes se turnaban para que Romeo nunca estuviera solo.

La despedida fue tan inesperada como devastadora. El día de su última función, Lina notó que su mascota no estaba bien y decidió llevarlo nuevamente a la clínica, donde le recomendaron dejarlo internado debido a su delicado estado de salud. Aunque sabía que quedaba en buenas manos, el conflicto emocional fue inevitable: quería quedarse con él, pero también debía cumplir con sus dos últimas funciones.

¿Cómo se enteró Lina Tejeiro de que su perrito Romeo había fallecido?

En medio de la penúltima función recibió una llamada de la clínica que no pudo contestar. Poco después, fue su mamá quien le avisó que Romeo estaba muy grave. Aun así, Lina sacó fuerzas de donde no las había, le pidió a Dios que la ayudara y decidió dedicarle su última función.

“Hice mi última función. Llegué a la clínica. Te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste”, relató con profunda tristeza.

Hoy, la actriz confiesa que aún está asimilando la ausencia de Romeo y el vacío que dejó en su hogar. En su mensaje, enumeró cada una de las pequeñas rutinas que ya no estarán: los ladridos al sonar el timbre, los juegos con la pelota, las travesuras, los lametazos y la compañía incondicional que la acompañó durante ocho años.

“Te amo con toda mi alma. Gracias por tanto, mi Romeo. Ocho años juntos, donde fuimos profundamente felices”, concluyó Lina, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes se unieron a su dolor y le enviaron palabras de consuelo en este difícil momento.

