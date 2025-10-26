Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Habla la pareja de Baby Demoni: revela audio con gritos, lágrimas y acusaciones antes de la tragedia

La pareja de Baby Demoni sacó a la luz estremecedor audio que grabó en medio de una elevada discusión que tuvieron.

Muerte
Habla la pareja de Baby Demoni: revela audio con gritos, lágrimas y acusaciones antes de la tragedia | Foto de Freepik.

El caso de la muerte de la influencer Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue causando revuelo.

La creadora de contenido falleció en circunstancias que son materia de investigación. Mientras se esclarece qué le sucedió, las declaraciones han tomado relevancia.

¿Qué hipótesis hay de la muerte de Baby Demoni?

Son distintas las versiones que rondan sobre la muerte de Baby Demoni. Dos de las hipótesis que más se mencionan es que ella misma habría provocados su deceso, la otra es que su pareja, un joven artista que se hace llamar como Samor One, habría tenido que ver.

En vista de todas las especulaciones, Samor decidió hablar pasados los días de la despedida de quien fue su compañera sentimental en vida, él no fue a su entierro.

Muerte
Cumplen último deseo de Baby Demoni poniéndole canción frente a su tumba | Foto de Freepik.

En una entrevista que compartió en TikTok, Samor confesó que tuvo una álgida discusión con Baby Demoni a raíz de lo que sería una infidelidad por parte de la influenciadora con su amigo.

¿Cuál fue la última discusión entre Baby Demoni y su pareja?

De acuerdo con el joven, su novia lo notó raro durante todo el día y le preguntaba qué tenía; eso desencadenó un enfrentamiento de cruces de palabras y él lo grabó todo a través de un audio.

Entonces, el artista decidió sacar a la luz esa última discusión que tuvo con Baby Demoni.

"Con el respeto del luto de mi flaca, estás fueron las últimas palabras que yo hable con ella", expresó Samor.

Enseguida, se reveló el audio en el que, al parecer, Baby Demoni y Samor se gritaron entre sí. Ella pidió que le dijera quién le contó lo de la aparente infidelidad y él le respondió que no lo iba a hacer.

De igual modo, se escuchan palabras indecorosas e incluso el joven expresó que supuestamente su fallecida novia le comenzó a p3gar, luego la tildó de "mentirosa".

"Una boba, mentirosa... Vea como me volvió la cara. ¿Qué le da, por qué se comporta así entonces si es mentira? Usted piensa que yo soy idiot4... Siga haciendo show, que al menos le salga una hijueput4 lágrima, mentirosa", son las acusaciones de Samor a Baby Demoni.

El caso sigue en investigación y el joven decidió revelar el audio porque vive del arte, aseguró que es el primero que quiere que todo se esclarezca defendiendo que es inocente.

