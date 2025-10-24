Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lady Tabares aparece consumida en llanto y preocupa con fuerte confesión de vida, ¿qué le pasó?

Lady Tabares rompió en llanto en plena transmisión y se desahogó con sus seguidores, quienes quedaron alarmados con sus palabras.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Lady Tabares
Lady Tabares aparece consumida en llanto y preocupa con fuerte confesión de vida | Foto del Canal RCN.

Lady Tabares, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, hizo una transmisión en vivo que preocupó a sus seguidores.

Luego de su paso por el reality del Canal RCN, 'la vendedora de rosas' retomó su vida, pero resulta que en lo más reciente apareció en un estado que dejó mucho por pensar.

¿Por qué Lady Tabares preocupó a sus seguidores?

Llorando y sin poder controlar lo que sentía, Lady recalcó que no se siente en la capacidad de volverlo a intentar, a la vez que se sinceró con su público.

Lady Tabares
Lady Tabares se sinceró con sus seguidores | Foto del Canal RCN.

Lo álgido del asunto es que, en pocas palabras, Lady Tabares comunicó que no quiere continuar con su vida y eso alarmó a muchos.

"No sé... Yo como que no le encuentro como sentido a la vida, la verdad. Uno lee, uno escucha, uno ve, pero no", dijo consumida en el llanto.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a la confesión de vida de Lady Tabares?

En redes sociales como TikTok se publicó el video de 'la vendedora de rosas', ahí los internautas reaccionaron enviándole los buenos deseos para que se sienta mejor en este momento que se encuentra atravesando.

Entre los mensajes más destacados, se puede leer: "Te entiendo totalmente", "Tú eres buena persona, Dios está contigo", "Para adelante, Lady", "Eres un ser maravilloso", entre otros.

Este es el video de la transmisión en vivo que hizo Lady Tabares y causó preocupación en quienes la siguen:

¿Qué pasó con Lady Tabares después de La casa de los famosos Colombia?

Después de haber participado en La casa de los famosos Colombia 2025, Lady Tabares logró tener más popularidad en redes sociales. La recordada actriz siguió con sus proyectos personales, emprendimientos y junto a sus mascotas.

Recientemente, el matutino Buen día, Colombia, del Canal RCN, trajo al presente parte del trayecto de 'la vendedora de rosas', quien desde pequeña tuvo una vida diferente a las demás niñas, pero logró salir adelante.

Lady Tabares
Lady Tabares es un ejemplo de vida para muchas personas | Foto del Canal RCN.

A pesar de las adversidades, Lady Tabares nunca dejó de creer en ella y por eso es que sus seguidores están al tanto de lo que hace y le envían fuerzas, ya que se convirtió en un ejemplo de vida por su resiliencia.

