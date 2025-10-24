Valentina Taguado publica tajante mensaje contra quienes la lastimaron: "Se siente dolor"

La locutora Valentina Taguado es de las figuras públicas que más reacciones ha generado por su participación en MasterChef Celebrity, 10 años, además de que también hace para del programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN.

¿Cómo le ha ido a Valentina Taguado en redes sociales?

La visibilidad que está teniendo la también influencer en las redes sociales es notoria. Con comentarios de todo tipo, los frutos para Valentina Taguado tienen protagonismo.

En ese sentido, es común que la locutora interactúe con los usuarios digitales y para ello habilita la caja de preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram, red social en la que ya llegó al millón y medio de seguidores.

Son distintas las preguntas que suele recibir Taguado, tanto de su participación en MasterChef como de su vida en general. En efecto, decidió elegir una llamativa cuestión relacionada con las personas que le han hecho daño o lastimado.

Valentina Taguado es talento del Canal RCN | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue la respuesta de Valentina Taguado para quienes le han causado daño?

Un internauta le preguntó a Valentina Taguado cómo ha hecho para soltar a las personas que le han hecho daño y no guardarles rencor con el paso del tiempo.

La interrogante le llamó la atención a la influenciadora, de modo que decidió publicarla para responderla ante todos en Instagram. En sus palabras, escribió que el dolor es opcional, la vida continua y más.

"¿Por qué seguirías aferrado a algo o alguien que te hace daño? Yo sé que decirlo es muy fácil, pero es verdad; se siente dolor, pero el sufrimiento es opcional. Aceptar las cosas tal cual son, ayuda mucho. Entiendo que mi vida con o sin ellos, va a funcionar totalmente igual", escribió Valentina Taguado.

Valentina Taguado se refirió a quienes causan daño | Foto del Canal RCN.

Lo anterior se debe a que Valentina Taguado cambió de trabajo y ha venido teniendo diversas transformaciones que conlleva enfrentarse a situaciones poco positivas, como, por ejemplo, personas que la critican, tachando y demás o, como cualquier otro, sujetos a los que les pudo brindar su confianza y fue traicionada.

Por el momento, puedes escuchar a Valentina Taguado de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. en 'Qué hay pa' dañar'. Transmisión en YouTube y la app del Canal RCN. Clic aquí.