Así se conocieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: "Era todo lo que yo le pedí a Dios"

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se escaló, pues la expareja protagoniza un escándalo en redes sociales.

La influencer costeña aseguró que cría y mantiene sola al hijo que tuvo con el empresario, así que él se defendió y luego ella arremetió en su contra. En pocas palabras, se trata de una polémica de los exesposos de los que el público pensaba que habían terminado en buenos términos.

En medio de todo lo que acarrea la separación entre Aida Victoria y Juan David, recordaron una entrevista que la creadora de contenido dio tiempo atrás en la que reveló como se conoció con el agropecuario.

¿Cómo se conoció Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada?

En el podcast '40 grados', Aida Victoria Merlano se refirió al día en el que vio por primera vez al papá de su hijo. Todo inició por un tema de negocios, sin esperar que tiempo después iban a tener un bebé.

Cuando vio a Juan David, la influencer saludó fuerte al empresario y eso le gustó. Enseguida, el agropecuario le dijo que ella iba a ser su esposa, a lo que ella le contestó que él no sabía nada sobre su forma de ser.

"Tú no sabes si yo soy loca, si soy tóxica, si estoy revolucionada... Tú no sabes nada de mí, por qué me vas a decir que te quieres casar conmigo si ni me conoces", contó Aida Victoria Merlano.

¿Aida Victoria quería estar sola cuando conoció a Juan David Tejada?

En su relato, la creadora de contenido reveló que Juan David le escribió desde el año 2019. Le dejaba un mensaje por año.

¿Juan David Tejada volvería con Aida Victoria Merlano en medio de los problemas que tienen? | Foto del Canal RCN y Freepik.

"El man me presentó a la familia, pero de una... No quería empezar una relación ya, decía, quiero estar sola, pero este hombre era todo lo que yo en algún momento le pedí a Dios... Siempre se lo dije, me parece un hombre espectacular hoy, vamos a ver cómo eres en unos meses", manifestó.

De acuerdo con Aida Victoria, su exesposo hizo todo para conquistarla, ya que fue muy especial. Las primeras flores que le regaló ya decían que él era su esposo.

