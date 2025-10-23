Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carmiña Villegas cuestionó el look con canas de Raúl Ocampo: así le respondió el actor en MasterChef

La experta en etiqueta Carmiña Villegas habló sobre el cabello de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Raúl Ocampo, Carmiña Villegas
Carmiña Villegas cuestionó el look con canas de Raúl Ocampo | Foto del Canal RCN.

A las cocinas de MasterChef Celebrity llegó Carmiña Villegas, una reconocida creadora de contenido que le gusta compartir los buenos modales en la mesa a la hora de comer.

Catalogada como una mujer "fina", las celebridades tenían temor de las críticas que pudieran recibir de Carmiña.

Para esta oportunidad, los participantes compitieron por un pin de inmunidad, el cual asegura el pase directo al Top 8 de MasterChef Celebrity 2025. Asimismo, en la preparación el arroz debía sobresalir.

¿Por qué Carmiña Villegas cuestionó el look de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity?

El actor Raúl Ocampo pasó a presentar su plato con arroz para compartir entre los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, junto a Carmiña Villegas y el foodie Alejandro Escallon.

Antes de degustar la preparación, Carmiña lanzó un comentario a Raúl que generó distintas reacciones. En pocas palabras, la experimentada dama criticó el look del actor, pues notó que tenía canas.

Carmiña Villegas
Ella es la apasionada de la mesa, Carmiña Villegas | Foto del Canal RCN.

"Yo te quería preguntar algo antes de que te vayas. ¿Esas son iluminaciones, lo que tienes en tu cabeza?", interrogó Carniña.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo a la pregunta de Carmiña Villegas en MasterChef Celebrity?

Raúl Ocampo respondió que ese era su pelo, a lo que la experta en etiqueta le preguntó que si así ha sufrido tanto en MasterChef Celebrity.

"Yo diría que he aprendido a través de la dificultad", contestó Raúl Ocampo.

Raúl lo tomó de buena manera, pero de todas formas no todos lo consideraron como una buena opinión por parte de Carmiña.

Raúl Ocampo
A Raúl Ocampo no le incomodó la pregunta de Carmiña Villegas | Foto del Canal RCN.

Al volver con sus compañeros, el actor aseguró que se iba a ir a cortar el pelo. Por su parte, la presentadora Claudia Bahamón expresó que le prohibía realizar eso, en especial si se iba a pintar el cabello.

Valentina Taguado, con sus ocurrencias, remarcó que el actor enamoró a la experimentada dama.

En cuanto a las calificaciones, no los convenció el sabor, pero sí la presentación. El actor debía usar arroz de sushi y presentó un poké bowl, el cual es un tazón con una base de arroz, acompañado de pescado crudo marinando y complementado con verduras frescas, frutas, algas y salsas.

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN.

