Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda: "Las máscaras se caerán"

Al parecer, empezó lo que serían diferencias entre la expareja Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Resulta que Aida Victoria Merlano compartió un video respondiéndole a todos los que la critican sobre la maternidad que está teniendo con su hijo Emiliano, quien tuvo junto a Juan David Tejada.

Artículos relacionados Producciones RCN Falleció integrante de Buen día, Colombia del Canal RCN: compañeros le rindieron homenaje al aire

Aunque la influencer y el empresario ya no son pareja, se creía que tenían una buena relación por el bebé que tienen en común. No obstante, Merlano apareció diciendo que ella misma corre con los gastos de su bebé, entre otras declaraciones que salpicaron a Tejada.

¿Qué expresó Juan David Tejada tras declaraciones de Aida Victoria Merlano sobre la crianza de su hijo?

Juan David Tejada se pronunció. Aunque el exesposo de la creadora de contenido costeña no la mencionó como tal, escribió unas contundentes palabras que fueron vinculadas a la mujer con la que tuvo un hijo.

De acuerdo con el hombre, que también es conocido como agropecuario, no va a caer en ningún juego.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

"Arriba hay un Dios que todo lo ve. Solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito al que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios, que él se encargará de poner todo en su lugar", fueron las primeras palabras de Tejada.

De igual manera, el empresario consignó que él es un caballero y detalló que probablemente las máscaras se irán cayendo.

"Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. Pdta. En algún momento las máscaras se caerán. Dios los bendiga", finalizó.

¿Cuál fue la respuesta de Aida Victoria Merlano para quienes critican su maternidad?

Aida Victoria les respondió a quienes la están criticando por su maternidad, especialmente por salir de fiesta.

Sin embargo, en sus argumentos expresó que la pueden criticar como sea, pero su maternidad jamás. Por 40 días su hijo dormía con ella, trasnochó todos los días sin ayuda de nadie.

Aida Victoria Merlano rompió el silencio de la separación con su exesposo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Sumado a lo anterior, expresó que ella es la que corre con todos los gastos de su bebé, a la vez que justificó que es una mamá ejemplar y no tuvo a su hijo por estrategia.