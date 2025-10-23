Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda: "Las máscaras se caerán"

Juan David Tejado escribió contundentes palabras que, al parecer, son para Aida Victoria Merlano. "No me voy a dejar".

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda | Foto del Canal RCN y Freepik.

Al parecer, empezó lo que serían diferencias entre la expareja Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Resulta que Aida Victoria Merlano compartió un video respondiéndole a todos los que la critican sobre la maternidad que está teniendo con su hijo Emiliano, quien tuvo junto a Juan David Tejada.

Artículos relacionados

Aunque la influencer y el empresario ya no son pareja, se creía que tenían una buena relación por el bebé que tienen en común. No obstante, Merlano apareció diciendo que ella misma corre con los gastos de su bebé, entre otras declaraciones que salpicaron a Tejada.

¿Qué expresó Juan David Tejada tras declaraciones de Aida Victoria Merlano sobre la crianza de su hijo?

Juan David Tejada se pronunció. Aunque el exesposo de la creadora de contenido costeña no la mencionó como tal, escribió unas contundentes palabras que fueron vinculadas a la mujer con la que tuvo un hijo.

De acuerdo con el hombre, que también es conocido como agropecuario, no va a caer en ningún juego.

Artículos relacionados

"Arriba hay un Dios que todo lo ve. Solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito al que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios, que él se encargará de poner todo en su lugar", fueron las primeras palabras de Tejada.

De igual manera, el empresario consignó que él es un caballero y detalló que probablemente las máscaras se irán cayendo.

"Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. Pdta. En algún momento las máscaras se caerán. Dios los bendiga", finalizó.

 

¿Cuál fue la respuesta de Aida Victoria Merlano para quienes critican su maternidad?

Aida Victoria les respondió a quienes la están criticando por su maternidad, especialmente por salir de fiesta.

Sin embargo, en sus argumentos expresó que la pueden criticar como sea, pero su maternidad jamás. Por 40 días su hijo dormía con ella, trasnochó todos los días sin ayuda de nadie.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano rompió el silencio de la separación con su exesposo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Sumado a lo anterior, expresó que ella es la que corre con todos los gastos de su bebé, a la vez que justificó que es una mamá ejemplar y no tuvo a su hijo por estrategia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Raúl Ocampo, Carmiña Villegas MasterChef Celebrity Colombia

Carmiña Villegas cuestionó el look con canas de Raúl Ocampo: así le respondió el actor en MasterChef

La experta en etiqueta Carmiña Villegas habló sobre el cabello de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity.

Aida Victoria Merlano desafía a Juan David Tejada: ¿Pruebas de que mantiene a su hijo? Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano retó a Juan David Tejada a demostrar que responde económicamente por su hijo

Aida Victoria reitera sus palabras en contra de Juan David Tejada tras su pronunciamiento y lo reta a mostrar pruebas.

Jessi Uribe sorprende al revelar nuevos detalles sobre su hija con Paola Jara Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló nuevos detalles sobre su hija con Paola Jara: esto dijo

A pocos días del nacimiento de su primera hija con Paola Jara, el cantante popular Jessi Uribe reveló un importante detalle.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi, Nicolás de Zubiría MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi ganó pin de inmunidad y pasó directo al Top 8 de MasterChef 2025: todos gritaron

Violeta Bergonzi está compitiendo con todos sus poderes en MasterChef Celebrity, fue la primera en ingresar al selecto Top 8.

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos