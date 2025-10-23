Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano filtra delicado chat que hunde a Juan David Tejada y aviva la polémica

Aida Victoria Merlano sacó a la luz un chat que tuvo hace días con Juan David Tejado, el cual tiene delicados mensajes.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano filtra delicado chat que hunde a Juan David Tejada y aviva la polémica | Foto del Canal RCN y Freepik.

La influencer Aida Victoria Merlano decidió romper el silencio luego de que su exesposo, el empresario Juan David Tejada, se pronunciara diciendo que era un caballero y que las máscaras iban a caer.

¿Por qué nació la discusión entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Todo se dio porque Aida Victoria subió un video en el que recalcó que es una madre ejemplar a la que le ha tocado cubrir todos los gatos para su hijo, Emiliano, y no ha recibido ni una ayuda.

Ante esto, Juan David Tejada detalló que no iba a "caer en el juego" de su excompañera sentimental.

Sin embargo, a la influencer no le gustó para nada lo que hizo su ex, de modo que decidió no solo arremeter contra él, sino que filtró la captura de pantalla de un chat de WhatsApp privado que tuvo días atrás con el agropecuario.

Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda | Foto del Canal RCN y Freepik.

De acuerdo con lo que se interpreta en la imagen, el día lunes 15 de septiembre Aida Victoria se comunicó por chat con Juan David Tejada. Lo que se lee es comprometedor.

¿Qué dice el delicado chat de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada?

En el chat, Aida le escribió a su exesposo que se puso "agr3sivo" frente a su bebé, hasta el punto en el que una prima tuvo que separarlos y por eso lo aborrece.

"Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me am3naces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata. Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti", escribió la creadora de contenido.

A renglón seguido, la influenciadora añadió que con todo el respeto no quiere que el papá de su hijo le cuente sobre sus tragedias, pues remarcó que le es complejo simpatizar con alguien que no hizo lo mismo con ella.

Después, en el chat, Juan David Tejada contestó que no solo le decía eso, sino que si así era como quería manejar las cosas de ahora en adelante.

"Defíneme las cosas así, para ti qué significan. Para mí es: con diplomacia, límites, por escrito y hablando solo de lo estrictamente necesario", concluyó Aida Victoria Merlano.

