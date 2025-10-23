Aida Victoria Merlano filtra delicado chat que hunde a Juan David Tejada y aviva la polémica

La influencer Aida Victoria Merlano decidió romper el silencio luego de que su exesposo, el empresario Juan David Tejada, se pronunciara diciendo que era un caballero y que las máscaras iban a caer.

Artículos relacionados Producciones RCN Falleció integrante de Buen día, Colombia del Canal RCN: compañeros le rindieron homenaje al aire

¿Por qué nació la discusión entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Todo se dio porque Aida Victoria subió un video en el que recalcó que es una madre ejemplar a la que le ha tocado cubrir todos los gatos para su hijo, Emiliano, y no ha recibido ni una ayuda.

Ante esto, Juan David Tejada detalló que no iba a "caer en el juego" de su excompañera sentimental.

Sin embargo, a la influencer no le gustó para nada lo que hizo su ex, de modo que decidió no solo arremeter contra él, sino que filtró la captura de pantalla de un chat de WhatsApp privado que tuvo días atrás con el agropecuario.

Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda | Foto del Canal RCN y Freepik.

De acuerdo con lo que se interpreta en la imagen, el día lunes 15 de septiembre Aida Victoria se comunicó por chat con Juan David Tejada. Lo que se lee es comprometedor.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Qué dice el delicado chat de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada?

En el chat, Aida le escribió a su exesposo que se puso "agr3sivo" frente a su bebé, hasta el punto en el que una prima tuvo que separarlos y por eso lo aborrece.

"Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me am3naces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata. Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti", escribió la creadora de contenido.

A renglón seguido, la influenciadora añadió que con todo el respeto no quiere que el papá de su hijo le cuente sobre sus tragedias, pues remarcó que le es complejo simpatizar con alguien que no hizo lo mismo con ella.

Después, en el chat, Juan David Tejada contestó que no solo le decía eso, sino que si así era como quería manejar las cosas de ahora en adelante.