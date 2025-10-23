Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

La artista Angie Miller reapareció públicamente a través de su cuenta de Instagram para hablar sobre el fallecimiento de Bayron Sánchez, conocido como B-King, ocurrido el 17 de septiembre en México.

Angie Miller rompe el silencio y desmiente rumores que la relacionan con B-King. (Foto la señora Freepik) (Foto de B-King Canal RCN)

Artículos relacionados Producciones RCN Falleció integrante de Buen día, Colombia del Canal RCN: compañeros le rindieron homenaje al aire

¿Qué dijo Angie Miller sobre conocer a B-King?

En el video, Angie Miller aclaró que no fue pareja de B-King. Según sus palabras, apenas se estaban conociendo y su vínculo surgió por medio del DJ Regio B Clown, ya que iban a trabajar juntos en un proyecto.

La actriz también aprovechó para dar sus condolencias a la familia de B-king y pidió a los internautas que la desliguen del caso.

“¡Hoy a más de un mes de tu partida bay, les pido respeten de mi persona y dejen de señalarme! Solo Dios sabe todo lo que abunda en mi corazón y el gran ser humano que soy. El tiempo de Dios es perfecto”, escribió Angie Miller en su publicación.

Angie Miller reconoció que estuvo con las autoridades entre el 23 y el 26 de septiembre, pero explicó que fue como parte de la investigación rutinaria que se está realizando con todas las personas cercanas al caso y que nunca estuvo presa o desaparecida como se había especulado.

La actriz dijo que se alejó de las redes sociales por seguridad y por respeto a la situación ya que no quería convertirla en un “circo”.

Además, Angie Miller le pidió a los seguidores que dejaran descansar en paz a Regio B Clown y a B-King y se disculpó con las personas que se sintieron ofendidas por decir que no quería a México, pero que lo hizo en un momento de rabia y que eso que dijo es falso.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

Angie también afirmó que fue la primera persona que quiso ayudar a la familia de B-king cuando se supo la noticia de su desaparición, y reconoce que él estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas.

Recalcó que no dará entrevistas para evitar más escarnio público y para que las autoridades puedan avanzar sin contratiempo en las investigaciones.

Las honras fúnebres de B-King se realizaron en el cementerio Campos de Paz, donde fue sepultado el 2 de octubre en medio de una ceremonia que estuvo acompañada por familiares, amigos cercanos y seguidores del artista.

Artículos relacionados Feid Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

¿Por qué Angie Miller fue vinculada al caso de B-King?

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de B-King, múltiples rumores circularon en redes sociales sobre la posible relación sentimental entre él y Angie Miller, así como una presunta implicación directa en los hechos. Y también por haber compartido momentos con Bayron y Regio B Clown poco antes del crimen.